Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: “Πυρά” Λεπέν κατά Μακρόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Αυταρικό" και "εξτρεμιστή" χαρακτήρισε τον Μακρόν ενώ μίλησε και για δημοψήφισμα σε περίπτωση εκλογής της για την επαναφορά της θανατικής ποινής.

Η υποψήφια της ακροδεξιάς στις γαλλικές προεδρικές εκλογές Μαρίν Λεπέν απέρριψε χθες, Πέμπτη, τις επικρίσεις του αντιπάλου της Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος την κατηγορεί ότι διατηρεί τις «αυταρχικές» και εξτρεμιστικές απόψεις της, παρά το γεγονός ότι επιδεικνύει μια ηπιότερη δημόσια εικόνα στην τρέχουσα προεκλογική εκστρατεία.

«Αυτές οι επικρίσεις με κάνουν να χαμογελώ επειδή ουδέποτε είχαμε ένα πρόεδρο που να έδειξε περισσότερα σημάδια εξτρεμισμού από τον Εμανουέλ Μακρόν», δήλωσε η Λεπέν μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 και επικαλούμενη τη δράση της αστυνομίας εναντίον πολιτικών διαδηλώσεων, όπως η κινητοποίηση των κίτρινων γιλέκων.

Κατά τη συνέντευξή της η Λεπέν επανέλαβε ότι, αν εκλεγεί, θεωρεί εφικτό να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την επαναφορά της θανατικής ποινής. Προηγουμένως είχε δηλώσει πως η ίδια προσωπικά θα ψήφιζε κατά της επαναφοράς της.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η γαλλική ρυθμιστική αρχή που επιβλέπει τις εκλογές ανακοίνωσε πως ζήτησε διευκρινίσεις από την προεκλογική εκστατεία της Λεπέν σχετικά με δηλώσεις τις οποίες είχε εσφαλμένα αποδώσει σε δημόσιες αρχές σχετικά με την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση, ένα από τα κεντρικά θέματά της.

Η εν λόγω ρυθμιστική αρχή διευκρίνισε ωστόσο πως η Λεπέν δεν χρειάζεται να αλλάξει τα φυλλάδιά της που έχουν ήδη τυπωθεί.

Η Λεπέν χαρακτήρισε πολιτικό «ελιγμό» την κίνηση αυτή της επιτροπής ελέγχου της προεκλογικής εκστρατείας, της CNCCEP.

Η CNCCEP είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει ισχυρισμούς της Λεπέν περί μιας στατιστικής κορύφωσης των επεισοδίων σωματικών βλαβών από πρόθεση μετά το 2017 και του αριθμού των μεταναστών που εισήλθαν νομίμως στη Γαλλία από εκείνη τη χρονιά, την οποία η υποψήφια είχε εσφαλμένα αποδώσει στο γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Η Επιτροπή ζήτησε από την υποψήφια να παρουσιάσει μια νέα εκδοχή της δήλωσής της χωρίς να αποδίδει κάπου» τα περί κορύφωσης, ανέφερε σε δήλωσή της η CNCCEP, όμως πρόσθεσε πως δεν θα ζητήσει από την προεκλογική εκστρατεία της Λεπέν να αποσύρει ήδη τυπωμένο υλικό, επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν «δυσανάλογο».

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: να σαπίσει στη φυλακή, λέει ο εκπαιδευτής του

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί – Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Αναστολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Φάρσαλα: της τύλιξε το λαιμό με το καλώδιο των ακουστικών της