Ρωσία - ΝΑΤΟ: απειλές για πυρηνικά στη Βαλτική

Η Μόσχα επαναφέρει την πυρηνική απειλή, αν η Σουηδία και η Φινλανδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Ένας από τους στενότερους συμμάχους του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ πως, αν η Σουηδία και η Φινλανδία ενταχθούν στην υπό τις ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία, τότε η Ρωσία θα πρέπει να ενισχύσει τις άμυνές της στην περιοχή, κάτι που περιλαμβάνει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Η Φινλανδία, η οποία έχει σύνορα με τη Ρωσία μήκους 1.300 χιλιομέτρων, και η Σουηδία εξετάζουν αν θα ενταχθούν ή όχι στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η Φινλανδία θα λάβει απόφαση μέσα στις λίγες επόμενες εβδομάδες, δήλωσε χθες, Τετάρτη, η πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε πως, εάν η Σουηδία και η Φινλανδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, τότε η Ρωσία θα πρέπει να ενισχύσει τις χερσαίες, τις ναυτικές και τις αεροπορικές δυνάμεις της στη θάλασσα της Βαλτικής για να αποκαταστήσει τη στρατιωτική ισορροπία.

Ο Μεντβέντεφ έθεσε επίσης ρητά το ζήτημα της πυρηνικής απειλής λέγοντας πως δεν θα μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για μια «αποπυρηνικοποιημένη» Βαλτική - όπου η Ρωσία διατηρεί το ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

«Δεν μπορεί να γίνεται πλέον λόγος για οποιοδήποτε αποπυρηνικοποιημένο καθεστώς για τη Βαλτική - η ισορροπία πρέπει να αποκατασταθεί», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της Ρωσίας από το 2008 ως το 2012.

«Μέχρι σήμερα, η Ρωσία δεν έχει λάβει τέτοια μέτρα και δεν επρόκειτο να λάβει», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

«Αν μας υποχρεώσουν, τότε... σημειώστε πως δεν ήμασταν εμείς που προτείναμε αυτό», πρόσθεσε.

