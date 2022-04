Αθλητικά

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάνστεστερ Σίτι: Αστυνομική επέμβαση για τους παίκτες στη φυσούνα (βίντεο)

Επεισοδιακός ήταν ο διαχωρισμός των παικτών των δύο ομάδων στη φυσούνα, όπου συνεχίστηκε η διαμάχη από το γρασίδι.

Μετά από σκληρό ματς η Μάντσεστερ Σίτι προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Champions League, αφού κατάφερε να φύγει από το Μαδρίτη με ισοπαλία 0-0 εναντίον της Ατλέτικο. Το ματς ήταν επεισοδιακό και όλα ξεκίνησαν στα τελευταία λεπτά, μετά από μαρκάρισμα του Φελίπε στον Φιλ Φόντεν.

Οι παίκτες και οι πάγκοι των δύο ομάδων συνεπλάκησαν με τον Σάβιτς να πιάνει από τα μαλλιά τον Γκρίλις. Οι πιο ψύχραιμοι έσπευσαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, η οποία είχε ξεφύγει. Ο διαιτητής απέβαλε τον Φελίπε για το αρχικό μαρκάρισμα στον Φόντεν, αλλά η ένταση συνεχίστηκε και μετά το τελικό σφύριγμα.

Κατά την αποχώρηση των δύο ομάδων νέα επεισόδια δημιουργήθηκαν στα αποδυτήρια και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να χωρίσει τους παίκτες. Μάλιστα, ο Σίμε Βρσάλκο φαίνεται να φτύνει τον Λαπόρτ καθώς ανεβαίνει τα σκαλιά των αποδυτηρίων, ενώ ο Σάβιτς λίγο έλειψε να επιτεθεί στον Γουόκερ.

