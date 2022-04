Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης και οι παρασκηνιακές συζητήσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Μία περίοδος με παρασκήνιο έρχεται τις επόμενες ημέρες. Θα χρειαστεί προσοχή στα επαγγελματικά αλλα και στα προσωπικά ζητήματα.

Επιχειρηματικά σχέδια από το τέλος του μήνα θα ευδοκιμήσουν και είναι ιδανική περίοδος για επόμενα βήματα.

Αισιοδοξία στα οικονομικά αλλά και στη συναισθηματική ζωή ενώ χρειάζεται λίγη ηρεμία σχετικά με πράγματα που θα απασχολήσουν, ενώ δεν πρέπει να αφήσετε ευκαιρίες να χαθούν.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: άνδρας αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικη

Ρούλα Πισπιρίγκου: τι έψαχνε στο διαδίκτυο για την κεταμίνη

Μίσιγκαν: Νεκρός αφροαμερικανός από αστυνομικά πυρά (βίντεο)