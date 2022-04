Οικονομία

Πάσχα 2022: Το εορταστικό ωράριο - Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή

Το ωράριο των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα του 2022, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα.

Σε ισχύ είναι από σήμερα το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για το Πάσχα.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν την Κυριακή 17 Απριλίου, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή θα μείνουν ανοιχτά έως τις 7 το απόγευμα.

Αναλυτικά το ωράριο που προτείνεται για τα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας:

Πέμπτη 14/04/2022 09.00 – 21.00

Παρασκευή 15/04/2022 09.00 – 21.00

Σάββατο 16/04/2022 09.00 – 18.00

Κυριακή 17/04/2022 11.00 – 18.00

Μ. Δευτέρα 18/04/2022 09.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 19/04/2022 09.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 20/04/2022 09.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 21/04/2022 09.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 22/04/2022 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 23/04/2022 09.00 – 15.00

Κυριακή 24/04/2022 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 25/04/2022 ΑΡΓΙΑ