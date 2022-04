Παράξενα

ΗΠΑ: Αστυνομικός έσωσε μαθήτρια που πνιγόταν με γλυκό (βίντεο)

Τη ζωή μαθήτριας έσωσε ο αστυνομικός που της έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

Ένας αστυνομικός- φύλακας σχολείου στη Βόρεια Καρολίνα έσωσε τη ζωή μαθήτριας, η οποία πνιγόταν, ενώ έτρωγε γλυκό στο διάδρομο του σχολείου.

Το βίντεο δημοσίευσε το γραφείο του Σερίφη της περιοχής και φαίνεται το παιδί που είναι στα όρια ασφυξίας, όταν ο αστυνομικός πηγαίνει και το σώζει.

Ο ένστολος είδε ότι η μαθήτρια πνιγόταν και έσπευσε να της παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

Ο αστυνομικός είχε προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ένας μαθητής είχε προσπαθήσει να σώσει την κοπέλα, λίγο πριν ο αστυνομικός φτάσει στο σημείο.

