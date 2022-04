Πολιτική

Οικονόμου για ακρίβεια: εθνικά μέτρα, αν δεν πάρει μέτρα η ΕΕ

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης.

«Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μία κυβέρνηση που ξέρει να διαχειρίζεται κρίσεις επειδή διέπεται από πραγματισμό», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία που όπως είπε επανατοποθέτησε την πραγματικότητα και κατά συνέπεια τις κυβερνητικές προτεραιότητες και τους σχεδιασμούς. Τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται την πραγματικότητα χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις «γιατί ύψιστη προτεραιότητα για μας είναι η προστασία του λαού και της πατρίδας», είπε χαρακτηριστικά.

Περνώντας στις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και τις εκρηκτικές ανατιμήσεις στην ενέργεια επεσήμανε πως «είναι απόλυτη επιλογή μας να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας και την ενέργειά μας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε δράσεις στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και πολιτών».

Επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός επιμένει στην προσπάθεια (προσπάθεια που υποστηρίζεται κι από άλλους ηγέτες) για μια ευρωπαϊκή λύση σ' ένα πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μεμονωμένα. «Κανένας εθνικός προϋπολογισμός σε καμία χώρα δεν μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος. Παγκόσμιες στρεβλώσεις και φαινόμενα αισχροκέρδειας απαιτούν διεθνείς πρωτοβουλίες», τόνισε.

Υπογράμμισε την αναγκαιότητα οι δράσεις αυτές να δρομολογηθούν άμεσα και πρόσθεσε ότι σε εθνικό επίπεδο εξετάζονται όλα τα δεδομένα προκειμένου να εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη της κοινωνίας και ιδίως των πιο αδύναμων και ταυτόχρονα να βρίσκουμε και να αξιοποιούμε νέες δυνατότητες. «Εφόσον δεν υπάρξουν ευρωπαϊκά μέτρα, θα υπάρξουν εθνικά μέτρα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι πρώτη η κυβέρνηση ξεκίνησε τη στήριξη της κοινωνίας από τον περασμένο Σεπτέμβριο και θα συνεχίσει τη στήριξη αυτή όσο συνεχίζεται η κρίση

Την ίδια ώρα όπως είπε ο κ. Οικονόμου συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις που παράγουν έμπρακτο και άμεσο όφελος για την πατρίδα και την κοινωνία. Έκανε ξεχωριστή αναφορά στο νομοσχέδιο «Δουλειές ξανά», που ψηφίζεται στη Βουλή το οποίο θεσπίζει μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο σε τρεις ενότητες μείζονος ενδιαφέροντος.

Η πρώτη ενότητα αφορά την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ που μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Αφορά την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης παροχών του Οργανισμού, την αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης του εργατικού δυναμικού και προπάντων την υποβοήθηση των ανέργων για να βρουν δουλειά. Αναφέρθηκε μάλιστα σε ειδικά μέτρα που θεσπίζονται.

Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση ασχολείται με την τόνωση της εργασίας από την αρχή της θητείας της γι αυτό και κατάφερε να μειώσει την ανεργία κι έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας.

Η δεύτερη ενότητα μεταρρυθμίσεων αφορά στον εκσυγχρονισμό της στεγαστικής πολιτικής, η οποία πλέον θα καλύπτει και τις ανάγκες νέων ανθρώπων.

Η νέα υπηρεσία, «με άλλα λόγια γίνεται μοχλός για να αποκτούν στέγη οι εργαζόμενοι και οι νέοι μας», τόνισε επειδή το στεγαστικό παραμένει μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας.

Η τρίτη ενότητα αφορά την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων, την επίλυση δηλαδή ενός από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα που κληρονομήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως χαρακτηριστικά είπε. Εξήγησε ότι αφορά στη συσσώρευση εκκρεμών συντάξεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτείται για την έκδοση των συντάξεων και κατά το οποίο οι ασφαλισμένοι παραμένουν σε ομηρία, χωρίς κανένα εισόδημα.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στις συντάξεις fast track και στις συντάξεις εμπιστοσύνης εξηγώντας πώς λειτουργούν.

Επισημαίνοντας πως η μείωση της ανεργίας είναι θετικό στοιχείο αλλά δεν είναι αρκετή, αναφέρθηκε και στη συνέχιση ήδη εφαρμοσμένων αλλά και σε νέες δράσεις μεταξύ αυτών τη συνέχιση της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για 150.000 θέσεις εργασίας. Εφαρμόζεται το πρώτο ένσημο, θα διοχετευτεί περίπου 1 δισεκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την κατάρτιση 500.000 συμπολιτών μας σε ψηφιακές και άλλες δεξιότητες, από τον Ιούνιο ξεκινά η κάρτα εργασίας που θα προστατεύει ωράριο εργασίας και υπερωρίες, είπε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στο σημείο αυτό επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για ψευδείς καταγγελίες και επισημαίνοντας πως «είναι η αντίδραση προσωποποιημένη, είναι η συντήρηση σωματοποιημένη».

