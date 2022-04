Οικονομία

Συγκέντρωση συνταξιούχων για ακρίβεια και μειώσεις (εικόνες)

Τι διεκδικούν οι συνταξιούχοι με τη συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποίησαν.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης πραγματοποίησαν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως επισημαίνουν σε υπόμνημά τους προς τον υπουργό Εργασίας, οι περικοπές που οι συνταξιούχοι δέχθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι συντριπτικές. «Οι μειώσεις στις συντάξεις, κύριες, επικουρικές, στο ΕΚΑΣ, στα δώρα, στην υγεία, στα φάρμακα, στις κοινωνικές παροχές, έχουν δημιουργήσει στη ζωή μας ανυπέρβλητα προβλήματα επιβίωσης» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τονίζουν δε ότι, εδώ και αρκετό καιρό, «η κατάστασή τους γίνεται ακόμη πιο τραγική, λόγω της ακρίβειας, που τους αφαιρεί ακόμη δύο συντάξεις τον χρόνο».

Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά τους, σημειώνουν ότι διεκδικούν τα εξής:

«- Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, με κατώτερη σύνταξη τα 650 ευρώ, τα δώρα τους, τα αναδρομικά του 11μήνου των ετών 2015-2016 σε όλους τους συνταξιούχους, στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα, αφορολόγητα.

- Το ψηφισμένο 0,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2020-2022.

- Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

- Να σταματήσουν οι ανατιμήσεις με άμεσες μειώσεις στις τιμές στα βασικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα και την ενέργεια.

- Να αποδοθούν άμεσα οι συνδρομές που παρακρατούνται από τους συνταξιούχους για τις ανάγκες των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων».

