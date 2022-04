Αθλητικά

Παναθηναϊκός: ο Βόβορας επιστρέφει στον πάγκο

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συνεργασία με τον Γιώργο Βόβορα.

Είναι και επίσημο πλέον πως ο Γιώργος Βόβορας επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των "Πρασίνων", μετά από τις αλλαγές των τελευταίων ημερών.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο της ομάδας, με συμβόλαιο μέχρι το φινάλε της σεζόν, στη θέση του Δημήτρη Πρίφτη.

Ο Έλληνας τεχνικός αποτέλεσε τον εκλεκτό του Αργύρη Πεδουλάκη για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και οι άμεσοι συνεργάτες του Έλληνα τεχνικού θα είναι οι Χρήστος Σερέλης, Θανάσης Γιαπλές και Ισίδωρος Κουτσός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κόουτς Γιώργο Βόβορα, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Άμεσοι συνεργάτες του Έλληνα τεχνικού θα είναι οι Χρήστος Σερέλης, Θανάσης Γιαπλές και Ισίδωρος Κουτσός.

«Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά το που έχουμε έρθει και την ευθύνη που έχουμε υπηρετώντας τον Σύλλογο του Παναθηναϊκού. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη κατάσταση αλλά και παράλληλα μια μεγάλη πρόκληση και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και αγωνιστικά ώστε να ανταπεξέλθουμε όπως αρμόζει στον Παναθηναϊκό. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια, σκύβουμε το κεφάλι και δουλεύουμε όλοι μαζί ενωμένοι σαν ομάδα», δήλωσε ο Γιώργος Βόβορας στο paobc.gr.

