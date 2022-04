Παράξενα

Έφτασε ετοιμοθάνατος στην εντατική λόγω... αυνανισμού!

Ο νεαρός άνδρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βλάβη στους πνεύμονές του.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό είχαν να αντιμετωπίσουν γιατροί σε νοσοκομειο της Ελβετίας, όταν εισήχθη ετοιμοθάνατος ένας άνδρας με πνευμονική βλάβη που προκλήθηκε από υπερβολικά έντονο αυνανισμό!

Το περιστατικό, δημοσιεύθηκε σε μελέτη στο περιοδικό Radiology Case Reports, στο τεύχος του Μαΐου. Ο άνδρας, ένιωσε μία έντονη δύσπνοια και πόνο ενώ αυτοϊκανοποιούταν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης Winterthur στην Ελβετία.

Εκεί οι γιατροί ανακάλυψαν πως πάσχει από πνευμονοδιαστολικό επεισόδιο – μια επώδυνη αλλά συνήθως «καλοήθη ασθένεια» κατά την οποία ο αέρας διαρρέει από τον πνεύμονα και σφηνώνεται στον θώρακα.

Η πάθηση αυτή, "χτυπά" συνήθως νέους άνδρες και οι καπνιστές διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, που μπορεί να προκληθεί από βίαιο βήχα, υπερβολικό εμετό ή έντονη σωματική άσκηση. Ο Ελβετός, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν έκανε κάποια έντονη γυμναστική, αλλά... έντονη "σόλο" σεξουαλική άσκηση.

Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ο αέρας είχε παγιδευτεί μέχρι τη βάση του κρανίου του.

Μετά από ένα 24ωρο στη ΜΕΘ όπου του χορηγήθηκε οξυγόνο για να βοηθηθεί η αναπνοή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κανονικό θάλαμο, όπου παρέμεινε για τρεις ημέρες πριν πάρει εξιτήριο υγιής.

