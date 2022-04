Οικονομία

Twitter: Ο Έλον Μασκ έκανε προσφορά - “χρυσάφι” για το 100% της εταιρείας

Γιατί ο ζάμπλουτος επιχειρηματίας θέλει να βγάλει το Twitter από το χρηματιστήριο και ποιες αλλαγές έχει σχεδιάσει.

Το ποσό των 41,39 δισεκατομμυρίων δολαρίων προσφέρει ο Έλον Μασκ για να αγοράσει το 100% των μετοχών του Twitter. Η προσφορά που έγινε προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές, ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο απέκτησε το 9,2% των μετοχών.

Ο Έλον Μασκ προσφέρει 54,20 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ένα ποσό υψηλότερο κατά 38% από την τιμή κλεισίματος της μετοχής του Twitter την 1η Απριλίου, δηλαδή την τελευταία ημέρα πριν την ανακοίνωση της εισόδου του στο μετοχικό κεφάλαιο.

Την Τρίτη, ο Μασκ πάντως δήλωσε ότι αν και ήδη είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της πλατφόρμας, δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο. «O Έλον Μασκ αποφάσισε να μη συμμετάσχει στο διοικητικό μας συμβούλιο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας, Παράγκ Αγκραουάλ.

Τι αναφέρει η επιστολή του Έλον Μάσκ

Σε επιστολή του προς τον επικεφαλής της πλατφόρμας, Μπρετ Τέιλορ, στις 13 Απριλίου, ο Έλον Μασκ επισημαίνει ότι η προσφορά του είναι «η καλύτερη» ενώ διευκρινίζει ότι είναι τελική. Για να προχωρήσουν οι αλλαγές, ο ίδιος θεωρεί ότι το Twitter θα πρέπει να βγει εκτός χρηματιστηρίου, αναφέροντας πως «δεν έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση, ούτε πιστεύω ότι μπορώ να προχωρήσω στις απαραίτητες αλλαγές όσο η εταιρεία είναι εισηγμένη».

Αν η προσφορά του δεν γίνει δεκτή, όπως γράφει, «θα χρειαστεί να επανεξετάσω την στάση μου ως μέτοχος».

Ο εκκεντρικός μεγιστάνας επισημαίνει ότι «το Twitter έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Θα τις ξεκλειδώσω. Το Twitter θα πρέπει να μετατραπεί σε ιδιωτική εταιρεία» ανέφερε.

Μόλις έγινε γνωστή η πρόταση εξαγοράς, οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 11% στις προχρηματιστηριακές συναλλαγές.

