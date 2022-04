Κόσμος

Τσαβούσογλου: Φυσικό αέριο από το Ισραήλ στην ΕΕ, μέσω Κύπρου - Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιμένει σε συνάντηση των ηγετών Ουκρανίας - Ρωσίας ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Τι είπε για τα F-16 από τις ΗΠΑ.

Τα γεγονότα στην Μπούτσα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου προσθέτοντας ωστόσο ότι παρ' όλες τις δυσκολίες, υπάρχει πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε πως αν τα Ηνωμένα Έθνη επιβάλουν κυρώσεις στην Ρωσία τότε θα τις εφαρμόσει και η Τουρκία.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι τα γεγονότα στην Μπούτσα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο παρ' όλες τις δυσκολίες, υπάρχει πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός.

Ακόμη, είπε ότι θα καταβάλουν προσπάθεια να φέρουν κοντά τους ηγέτες. "Προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις πλευρές στα σημεία που έχουν μπλοκαριστεί. Ως Τουρκία προσπαθούμε για λύση", ανέφερε.

Για τις εκκενώσεις από τη Μαριούπολη, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «δυστυχώς, δεν έχουμε ακόμη πετύχει το αποτέλεσμα που θέλαμε. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται. Πραγματοποιήσαμε τις εκκενώσεις με διαφορετικούς τρόπους. Το λεωφορείο μας περιμένει έξω από την πόλη. Παρακολουθούμε αυτό το θέμα στενά. Χρειάζεται πλοίο ειδικά για την απομάκρυνση των τραυματιών».

Σε ερώτηση εάν απομακρύνεται το ενδεχόμενο μιας Συνόδου Ηγετών, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «για μένα, δεν είναι πολύ μακριά. Εξαρτάται από τους δύο ηγέτες να πουν ‘ναι’. Ειδικά ο Πούτιν. Ο Πούτιν δεν είπε ‘όχι’. Οι διαφορές απόψεων πρέπει να μειωθούν για να συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών για αυτό το θέμα.».

Όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε: «Η Τουρκία ενεργεί με βάση το διεθνές δίκαιο. Αν τα Ηνωμένα Έθνη επιβάλουν κυρώσεις θα τις εφαρμόσουμε. Θα διατηρήσουμε την ισορροπημένη στάση μας. Θα λάβουμε επίσης μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αλλά το πιο σημαντικό, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις προσπάθειές μας».

Στη συνέντευξή του, ο Τούρκος Υπουργός ρωτήθηκε και για τα F16 και την επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Κογκρέσο. «Δίνουμε σημασία στην επιστολή προσεγγίζοντας το θέμα θετικά. Το Κογκρέσο πρέπει να πειστεί. Είναι η κυβέρνηση Μπάιντεν που θα πείσει το Κογκρέσο», ανέφερε και πρόσθεσε: «Θα συναντηθούμε με τον Μπλίνκεν στις 18 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Εάν οι ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα».

Για την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε: «Σχεδιάζουμε να πάμε στο Ισραήλ την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου».

Ανέφερε ακόμη ότι «οι σχέσεις με την Αίγυπτο πρέπει να βελτιωθούν. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι σημαντικές για πολλές περιοχές. Η εξομάλυνση είναι σημαντική για την ανατολική Μεσόγειο. Μπορεί να υπάρξει και πάλι αμοιβαίος διορισμός πρεσβευτών», ενώ για τις σχέσεις με Αρμενία είπε ότι θα γίνουν συγκεκριμένα βήματα.

Το φυσικό αέριο του Ισραήλ πρέπει να περάσει από την Κύπρο για να έρθει στην Τουρκία, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να πείσει την Ε/Κ επειδή είναι η ΕΕ που χρειάζεται το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό η Ε/κ πλευρά είπε ότι θα έρθει με νέες ιδέες.

Στη συνέντευξή του στο NTV, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «επί του παρόντος, ενώ ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη, όλοι θέλουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας και τις οδεύσεις τους. Κάνουμε επίσης βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αφενός, η αύξηση της χωρητικότητας του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, TANAP, που είναι πλέον 16 δισ. μ3, και θα ανέλθει στα 23 δισ. μ3 το 2023, ενώ προγραμματίζεται να αυξηθεί στα 31 δισ. μ3 το 2026. Γίνονται εργασίες σε αυτή την κατεύθυνση».

«Βλέπουμε ότι και το Ισραήλ έχει πλούσια αποθέματα. Άλλες χώρες της περιοχής μπορεί επίσης να βρουν πόρους, κοιτάσματα. Οι εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται. Ως εκ τούτου, η Τουρκία είναι η πιο οικονομική οδός για να φτάσουν στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές αγορές, είπε ο Τούρκος Υπουργός λέγοντας ότι «βέβαια πρέπει να περάσει από την Κύπρο για να έρθει στην Τουρκία».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε ότι « η ‘τδβκ’ έχει 3 προτάσεις για ισότιμο διαμοιρασμό, στις οποίες η Ε/κ πλευρά δεν είπε ποτέ ‘ναι’.»

«Το είπαμε και στην ΕΕ. Το λέμε σε όλες τις χώρες. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα βρεθεί η λύση στην πολιτική διαδικασία γιατί η Ε/κ πλευρά δεν έρχεται κοντά. Το είδαμε στο Κραν Μοντανά, το είδαμε από το Σχέδιο Ανάν. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν βήματα προς την ισότιμη κατανομή. Και εδώ ο καθένας μπορεί να κερδίσει. Σε αυτό το σημείο, ποιος μπορεί να πείσει την Ε/κ πλευρά; Ας την πείσει η ΕΕ. Γιατί η ΕΕ χρειάζεται το φυσικό αέριο που θα έρθει από εδώ αυτή τη στιγμή. ‘Θα έρθουμε με νέες ιδέες’, λέει η Ε/κ πλευρά. Ας δούμε όμως τι ιδέες θα έχουν», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: ηχητικό ντοκουμέντο για τον θάνατο της Ίριδας

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί – Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Αναστολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Μυλωνοπούλου: Η Καρολάιν ήθελε να φύγει, ο Αναγνωστόπουλος ήταν χειριστικός