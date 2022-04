Οικονομία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Άγονες γραμμές: νέα συμφωνία με ρήτρες και κυρώσεις

Τι αναφέρει η νέα σύμβαση και οι δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.

Νέα σύμβαση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, δηλαδή νέα συμφωνία για τις λεγόμενες άγονες σιδηροδρομικές γραμμές, υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Country Manager/Greece, κ. Maurizio Capotorto.

Παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν επίσης η Πρέσβυς της Ιταλίας κυρία Patrizia Falcinelli και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθηγητής Dario Lo Bosco, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για της Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο Γεν. Γραμματέας Μεταφορών κ. Ιωάννης Ξιφαράς.

Η συμφωνία για τις άγονες γραμμές, την οποία οι Ιταλοί χαρακτήρισαν ως «συμφωνία πρότυπο για το μέλλον», προβλέπει την παροχή 50 εκατ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα 10 χρόνια, με αυτόματη προέκταση 5 ετών μετά το τέλος της δεκαετίας. Ορίζεται μάλιστα ρητά ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα λαμβάνει την επιδότηση μόνο εφόσον πράγματι έχει εκτελέσει τα δρομολόγια στις «άγονες γραμμές», κάτι που -παραδόξως- δεν προέβλεπε η προηγούμενη σύμβαση.



Η δήλωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή

Ο κ. Καραμανλής μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης έκανε λόγο για μια πραγματικά σημαντική μέρα, γιατί όπως υπογράμμισε αυτή η συμφωνία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα κομμάτια του σχεδιασμού της Κυβέρνησης για τον σιδηρόδρομο στη χώρα μας.

«Με το πρόγραμμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργείου μας, η Ελλάδα επιτέλους αποκτά σύγχρονες σιδηροδρομικές μεταφορές», τόνισε ο κ. Καραμανλής και εξήγησε ότι με τη σύμβαση που υπεγράφη σήμερα για πρώτη φορά επιτυγχάνονται 5 πολύ σημαντικά ζητήματα:





«Πρώτον, ότι θα γίνονται δρομολόγια σε όλη τη χώρα, στο σύνολο του δικτύου μας, ακόμα και στους θεωρούμενους ως μη εμπορικούς προορισμούς. Κι αυτό πλέον θα διασφαλίζεται πραγματικά, αφού για πρώτη φορά μπαίνουν ρήτρες και κυρώσεις. Δεύτερον, ότι το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας αποζημίωσης θα επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο για περαιτέρω ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Τρίτον, ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεσμεύεται σε πολύ συγκεκριμένες επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση τόσο των υποδομών όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέταρτον, ότι οι δύο πλευρές συμφωνούμε πως όσο περισσότερο υλοποιούνται αυτές οι επενδύσεις, τόσο περισσότερο θα διαρκέσει κι αυτή η νέα σύμβαση. Και πέμπτον, προβλέπεται κίνητρο αποδοτικότητας του μηχανισμού αποζημίωσης σε περίπτωση θετικού οικονομικού αποτελέσματος».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών πρόσθεσε: «Με άλλα λόγια τι πετυχαίνουμε: Διορθώνουμε τα κακώς κείμενα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της προβληματικής συμφωνίας ιδιωτικοποίησης που σύναψε. Μιας ΤΡΑΙΝΟΣΕ που πουλήθηκε το 2017 έναντι 45 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5 εκατ. ευρώ λιγότερα από την ετήσια ενίσχυση για την παροχή υπηρεσιών δημοσίων υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος! Βελτιώνουμε τους όρους μιας ιδιωτικοποίησης που έγινε πραγματικά στο “πόδι”, χωρίς να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του επιβατικού κοινού! Εμείς διορθώνουμε αυτήν την κατάσταση, βάζοντας τους επιβάτες στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι: «Κυρίως όμως, ο πολίτης θα απολαμβάνει: καλύτερες υπηρεσίες, σύγχρονα τραίνα, πιο συχνά δρομολόγια» και δήλωσε: «Ξαναβάζουμε το τραίνο στις ράγες, το φέρνουμε στη θέση που του αξίζει. Κι αυτό το πετυχαίνουμε εξισορροπώντας μια δύσκολη κατάσταση, αλλά λαμβάνοντας και την έγγραφη δέσμευση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για περισσότερες επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μιλάμε δηλαδή για συμφωνία 500 εκατ. ευρώ σε έναν ορίζοντα 10ετίας, εκ των οποίων τα 453 εκατ. θα επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο ως επενδύσεις. Γιατί έτσι γίνονται οι σωστές ιδιωτικοποιήσεις!».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε επίσης ότι: «Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής που έχουμε θέσει, υλοποιώντας το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων που έχει δημοπρατηθεί ποτέ! Ένα πακέτο έργων ύψους 5 δισ. ευρώ!».

Και κατέληξε: «Γιατί εμείς πιστεύουμε στον ελληνικό σιδηρόδρομο, πιστεύουμε στις πράσινες μεταφορές, κι ενισχύουμε τις μεταφορές του «αύριο», με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Σε αυτή την προσπάθεια, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης. Και πιστεύω ειλικρινά ότι μαζί, τα επόμενα χρόνια, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε σπουδαία αποτελέσματα».