Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Πέμπτη ανεβάζοντας την η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 9.308 κρούσματα κορονοϊού σε όλη την Ελλάδα. Από το σύνολο των 9.484 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 6 είναι εισαγόμενα.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 3.848 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 1.030 μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις εξής περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αχαΐας

Ευβοίας

Ηλείας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καρδίτσας

Κορινθίας

Λάρισας

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Πιερίας

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χανίων.

Ανησυχητικά για ορισμένες περιοχές είναι τα ευρήματα από την έρευνα του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις κορονοϊού στην Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

