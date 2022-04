Life

Tζόνι Ντεπ - Άμπερ Χέρντ: Άγρια κόντρα μεταξύ του πρώην ζευγαριού!

Οι ισχυρισμοί περί βιασμού.

Η πολύκροτη δίκη του Johnny Depp και της Amber Heard συνεχίζεται με τον γνωστό ηθοποιό να καταθέτει εκ νέου μήνυση εναντίον της, για συκοφαντική δυσφήμιση και με εκείνη να ισχυρίζεται πως την βίασε με μπουκάλι. "Την στρίμωξε πάνω στο μπαρ. Της πετούσε ξανά και ξανά μπουκάλια. Την έσερνε στο πάτωμα πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Της έριξε μπουνιά. Την κλώτσησε.

Της είπε ότι τη μισεί και ότι θα την σκοτώσει. Την χτυπούσε ξανά και ξανά. Και μετά την κακοποίησε, διείσδυσε στο σώμα της ένα μπουκάλι», είπε η δικηγόρος της Heard, Elaine Bredehoft, στη δίκη του Depp για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

