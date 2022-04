Κόσμος

Ουκρανία - “Moskva”: Θρίλερ με την επίθεση στην ρωσική ναυαρχίδα (βίντεο)

Βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Tι σημαίνει το πλήγμα στην Μαύρη Θάλασσας. Τι εκτιμούν οι ειδικοί για τις εξελίξεις.

Σημαντική στρατιωτική αλλά και ψυχολογική αξία για τα ουκρανικά στρατεύματα έχει το χτύπημα στο πλοίο Moskva, το κύριο πυραυλοφόρο καταδρομικό του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με πηγές, η Ρωσία παραδέχθηκε ότι το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά, την οποία αποδίδει σε έκρηξη πυρομαχικών. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί λένε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από δύο πυραύλους, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο Μικόλα Μπελιέσκοφ, στρατιωτικός σύμβουλος του Ζελένσκι, χαρακτηρίζει το περιστατικό «ένα πολύ ισχυρό ψυχολογικό εργαλείο στην κατεύθυνση της ανύψωσης του ηθικού των Ουκρανών».

Ωστόσο, τονίζει ότι το Moskva «είναι ένα παλιό πλοίο και τα ρωσικά πλήγματα προς την Ουκρανία με πυραύλους Καλίμπρ εκτοξεύονται από άλλα, πιο καινούρια πλοία».

«Ακόμη κι έτσι, όμως, συνιστά ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τους Ρώσους, όχι μόνο υλικά, αλλά και από άποψη ηθικού», τονίζει.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζεται πως εχει καταγραφεί το "χτύπημα" στη ρωσική ναυαρχίδα:

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μίκαελ Πέτερσεν, διευθυντής Ρωσικών Ναυτικών Σπουδών στο Αμερικανικό Κολέγιο Σπουδών Ναυτικού Πολέμου (US Naval War College) μιλώντας στο Radio 4 ανέφερε:

«Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε αλλά όλο και περισσότερο φαίνεται ότι οι Ουκρανοί κατάφεραν μία όχι ασήμαντη νίκη στη θάλασσα. Νομίζω ότι έχει συμβολικό αλλά και στρατιωτικό χαρακτήρα», εξηγεί.

Το Moskva είναι η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα και παρότι λίγο γηρασμένο, είναι το σύμβολο της ρωσικής ναυτικής δύναμης στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο ίδιος λέει ότι οι Ουκρανοί απώλεσαν την περισσότερη από τη ναυτική τους δύναμη κατά τις ρωσικές επιχειρήσεις προσάρτησης της Κριμαίας το 2014 οπότε «αυτό είναι σημαντικό συμβολικά επειδή στο κάτω – κάτω δείχνει ότι είναι ακόμα ικανοί να καταφέρουν πλήγμα κατά της ρωσικής στρατιωτικής δύναμης με τρόπους που πραγματικά πονάνε τη Μόσχα».

Προσθέτει ότι η εξέλιξη μπορεί να έχει «σημαντική στρατιωτική αξία επίσης», καθώς «το ρωσικό ναυτικό μπορεί να αισθάνεται υποχρεωμένο να επιχειρήσει τώρα πιο ανοιχτά τώρα από ό,τι πριν».

«Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα των Ρώσων να παρέχουν κάλυψη με άμεσα πυρά στα στρατεύματα που μάχονται στην ξηρά και να εμποδίσει την ρωσική ικανότητα για αεράμυνα σε παράκτιες περιοχές… Νομίζω ότι θα κάνει το ρωσικό ναυτικό να το σκεφτεί δύο φορές».

«Εξακολουθεί να επιπλέει και πιθανότατα μεταφέρεται στο λιμάνι της Σεβαστούπολης. Υπήρξε έκρηξη, αλλά δεν γνωρίζουμε αν χτυπήθηκε από πύραυλο», δήλωσε το Πεντάγωνο για τη ρωσική ναυαρχίδα «Moskva», μετά τις αντικρουόμενες θέσεις που εξέφρασαν η ρωσική και η ουκρανική πλευρά.

Πηγή: Πληροφορίες από Καθημερινή Κύπρου

