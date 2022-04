Κοινωνία

Φιλιππίδης - βιασμός: Η απάντηση στο αίτημα για αναπαράσταση

«Όχι» είπε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στο αίτημα της πλευράς του Πέτρου Φιλιππίδη για την αναπαράσταση του καταγγελλόμενου βιασμού ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση παρά το γεγονός ότι πολιτική αγωγή και υπεράσπιση ήταν σύμφωνες με αυτό.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, συνεχίστηκε η κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας κεκλεισμένων των θυρών.

Κατά τον κ. Δημητρακόπουλο, η πλευρά του κατηγορούμενου αιτήθηκε στο δικαστήριο να επιτρέψει την αναπαράσταση της πράξης που περιγράφει στην κατάθεσή της η πρώτη συνάδελφος του κατηγορούμενου, καθώς, σύμφωνα πάντα με τον συνήγορο του κ. Φιλιππίδη, η μάρτυρας έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Ο δικηγόρος του επιφανούς κωμικού ηθοποιού δήλωσε πως για την αναπαράσταση της καταγγελόμενης πράξης, αντί της καταγγέλουσας που κατά τον κ. Δημητρακόπουλο διαφωνεί με μία τέτοια εξέλιξη, θα μπορούσε να συνδράμει γυναίκα δικηγόρος, συνεργάτης των υπερασπιστών του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, το δικαστήριο βρίσκεται σε διακοπή προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος.

Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη συνεχίζεται στις 13 Μαΐου.

