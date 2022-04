Κοινωνία

Δολοφονία Καρολάιν: Η Μυλωνοπούλου και η κατάθεση… “καταπέλτης” για τον Αναγνωστόπουλο

Η Ελένη Μυλωνοπούλου μίλησε στο δικαστήριο και για απειλές, τις οποίες δεχόταν μετά τη δολοφονία της Καρολάιν.

Η Ελένη Μυλωνοπούλου είπε στο δικαστήριο ότι είχε συναντηθεί με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο μετά τη δολοφονία της Καρολάιν, τότε που ο πιλότος έπαιζε θέατρο.

Όπως κατέθεσε, η ίδια τον είχε υποπτευθεί και παρότι κλήθηκε από την Αστυνομία να καταθέσει, εκείνη φοβόταν, γιατί ο κατηγορούμενος ήταν ελεύθερος. Τότε σε συνεννόηση με τη δικηγόρο της έδωσε μια άτυπη τρίωρη κατάθεση.

Στην κατάθεσή της η μάρτυρας ανέφερε πως ήδη από την πρώτη συνεδρία η κοπέλα της

«Ήταν η συμπεριφορά του κατηγορούμενου άκρως χειριστική απέναντι στην Καρολάιν. Άκρως, ελεγκτική. Η ίδια πολλές φορές η Καρολάιν δεν καταλάβαινε τον εαυτό της, την έκανε να αισθάνεται ενοχές» είπε χαρακτηριστικά η κ. Μυλωνοπούλου.

Ανέφερε, επίσης πως, η νεαρή η νεαρή ήθελε να φοιτήσει σε σχολή ζαχαροπλαστικής, όμως, δεν είχε χρήματα. Aν και η μητέρα της 20χρονης της έστελνε χρήματα, η Καρολάιν δεν είχε «πάνω της ούτε 5 ευρώ» γιατί τα έπαιρνε ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η 20χρονη δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνη της καθώς ο κατηγορούμενος είχε αναθέσει σε φίλο του οδηγό ταξί να πηγαίνει εκείνος να παραλαμβάνει και να επιστρέφει το θύμα, είπε και πρόσθεσε πως «οι μώλωπες της ψυχής της Καρολάιν καθρεπτίζονταν στο χαμόγελό της».

Όπως είπε αφού έφυγε από τη ΓΑΔΑ δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από το περιβάλλον του κατηγορούμενου, ένα πρόσωπο που κατονόμασε στο δικαστήριο, το οποίο τη ρώτησε εάν κατέθεσε.

Ανέφερε αυτό το τηλεφώνημα στους αστυνομικούς οι οποίοι την καθησύχασαν. Όμως, λίγες ημέρες μετά, και η ίδια και μια συνεργάτιδά της άρχισαν να λαμβάνουν ανώνυμα τηλεφωνήματα με απειλές ότι «αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει, θα σε σκοτώσω».

Η ίδια δεν έδειξε να πτοείται και συνέχισε να έχει άριστες σχέσεις με τον κατηγορούμενο. Μια μέρα βρήκε το αυτοκίνητό της χαραγμένο από άκρη σε άκρη και προσέλαβε εταιρεία ιδιωτικής φύλαξης. «Πέρασα τα πάνδεινα» είπε.

Σύμφωνα με την μάρτυρα, ο Αναγνωστόπουλος «ως χειριστικός άνθρωπος» εγκλώβιζε συναισθηματικά την 20χρονη σύζυγό του.





«Ο χειριστικός άνθρωπος έχει ένα ταλέντο: να χειρίζεται με ένα λεπτό τρόπο το θύμα. Του διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Το κάνει να νιώθει ενοχές. Η Καρολάιν έλεγε "μήπως εγώ κάνω λάθος;". Μετά έλεγε "όχι, έχω χάσει τη ζωή"». Κατά την άποψη της, η 20χρονη μετά τον γάμο "ήταν ερωτευμένη με το πρόσωπο του κατηγορούμενου αλλά σιχαίνονταν τον άνθρωπο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο».





Αναφερόμενη στο έγκλημα και στον τρόπο που λειτούργησε ο κατηγορούμενος, η κυρία Μυλωνοπούλου επισήμανε: «Η Καρολάιν κοιμόταν. Τη σκότωσε στον ύπνο της. Την είχε στα χέρια του. Ψυχορραγούσε στα χέρια του. Την ένιωθε και τη δολοφόνησε. Είχε κακοποιητική συμπεριφορά και στο παιδί, που το τοποθέτησε δίπλα στο νεκρό σώμα της μάνας. Δεν σέβεται τον θάνατο. Δεν σέβεται το πτώμα. Το μωρό έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μάνα. Το κακοποιεί βάζοντάς το δίπλα στο άψυχο σώμα της μαμάς του».

Για την Καρολάιν η μάρτυρας κατέθεσε πως την περίοδο που ήρθε σε επαφή μαζί της το ζευγάρι, η 20χρονη ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση καθώς μετά τη γέννηση της κόρης της είχε μείνει γρήγορα ξανά έγκυος και είχε αποβάλει «Ήταν ένα παιδί που φοβόνταν. Μου είπε ότι θέλει να πάρει το παιδί της και να φύγει, μου είπε ότι είχε περάσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά αλλά δεν πήγαινε γιατί δεν είχε που να αφήσει το παιδί. Ήθελε να φύγει γιατί αισθάνονταν ότι είχε χάσει τον εαυτό της, τη ζωή της. Στην Αλόννησο ήταν μέσα σε όλα, ήταν γελαστή κοινωνική, ήταν η χαρά της ζωής. Μετά τη γέννα είχε μαζί της συνέχεια το παιδί της, ήταν η μόνη της έννοια και φροντίδα. Ήταν ευάλωτη μετά τη νοσηλεία του παιδιού και όσα είχε περάσει» ανέφερε.

Κατά την κυρία Μυλωνοπούλου, η συμπεριφορά του συζύγου ήταν αυτή που δυσκόλευε την Καρολάιν. «Όταν ένας άνθρωπος είναι χειριστικός σαν τον κατηγορούμενο, θέλει ανά πάσα ώρα και στιγμή να γνωρίζει πού βρίσκεται ο άλλος. Ένας χειριστικός άνθρωπος δεν τα κάνει αμέσως αυτά, τα κάνει σιγά- σιγά . Όταν η Καρολάαιν ήταν 16 ετών της είχε κάνει έναν "βομβαρδισμό έρωτα", πετούσε με το ελικόπτερο, ήθελε να τη βάλει σε ένα ροζ συννεφάκι. Ήταν 15 ετών όταν γνωρίστηκαν. Μια γυναίκα που είναι κατά πολλά έτη μικρότερη από τον σύζυγο είναι πολύ πιο εύκολο να υποστεί χειριστική συμπεριφορά».

Πρόεδρος: Σας είχε αναφέρει σωματική βία;

Μάρτυρας: Ποτέ. Μου είχε αναφέρει όμως πολλά λεκτικά επεισόδια. Υπάρχει ένας όρος, η "παθητική παραβατικότητα", ώστε οι χειριστικοί άνθρωποι να φέρουν τους άλλους σε μια κατάσταση θυμού. Εκείνοι κάθονται σε μια κατάσταση απάθειας, προκαλούν και μετά το θύμα νιώθει ενοχές. Ο θύτης προκαλεί απαθής τον άλλο να βγει εκτός εαυτού.

Πρόεδρος: Ο κατηγορούμενος, καταλάβατε αν είχε αντιληφθεί την ευάλωτη ψυχολογική της κατάσταση;

Μάρτυρας: Ο κατηγορούμενος έδινε πάντα μια εικόνα τέλεια στον έξω κόσμο. Δεν ήθελε η εικόνα του να έχει κηλίδες. Ποτέ δεν έφταιγε εκείνος, πάντα η Καρολάιν. Τον ρώτησα γιατί έμεινε έγκυος τόσο γρήγορα (σ.σ. μετά την γέννηση της κόρης τους) η Καρολάιν και δεν μου απάντησε. Δεν έχει καθόλου συναίσθηση ο κατηγορούμενος. Η Καρολάιν τα έλεγε όλα στον κατηγορούμενο και εκείνος μετά, στις συνεδρίες, την κατεύθυνε στην κουβέντα. Νόμιζε, ως χειριστικός, ότι μπορεί να με κοροϊδέψει και εγώ τον άφηνα να το πιστεύει. Της έλεγα "πρέπει να φύγεις γιατί δεν ξέρεις πού θα καταλήξει". Στην επόμενη συνεδρίαση ήρθε ο κατηγορούμενος και μου είπε ότι "θα αγοράσω ένα οικόπεδο να χτίσω ένα σπίτι και να δούμε αν τότε θα τα πάμε καλά". Σε ακόμη πιο μακρινή περιοχή! Είπα στην Καρολάιν ότι ένα σπίτι δεν φτιάχνει τη σχέση. Εάν η σχέση είναι νοσηρή, δεν πρόκειται να φτιάξει. Στην επόμενη συνεδρία μου είπε ότι θα παίρνανε δάνειο και θα τους δίνανε και οι γονείς τους χρήματα, αλλά οι γονείς της τα περισσότερα. Ήταν έξω φρενών και μου έλεγε "πάλι οι γονείς μου πληρώνουν". Μου είπε "πώς είναι δυνατόν να δίνουνε τα περισσότερα χρήματα οι γονείς μου και το οικόπεδο να είναι στο όνομά του;" Τον Δεκέμβριο μου είπαν ότι υιοθετήσανε ένα ζωάκι, είχαν μεγάλη χαρά. Λάμπανε τα μάτια της Καρολάιν. Η Καρολάιν ήταν ένα παιδί με ένα μεγαλειώδη χαρακτήρα αγαπούσε τα ζώα, τα αδέσποτα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν ένα άτομο που είχε μια πληρότητα συναισθηματική. Η κοπέλα αυτή ερχόταν στο γραφείο μου πολύ απλά ντυμένη, δεν ξόδευε τίποτα για εκείνη, αντίθετα με εκείνον που ήταν πάντα περιποιημένος και καλοντυμένος.

Πρόεδρος: Εσείς έχοντας μιλήσει και με τους δύο, πού θα εστιάζατε τα προβλήματα αυτής της σχέσης; Τι γεννούσε το πρόβλημα;

Μάρτυρας: Τα δημιουργούσε κατά την άποψη μου ο κατηγορούμενος. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο χειριστικό δημιουργούνται ολέθριες σχέσεις. Οι χειριστικοί άνθρωπο μπορεί να έχουν διαταραχή, ο χειριστικές σχέσεις οδηγούν και στο έγκλημα. Έχουμε ένα παιδί κλεισμένο μέσα στο σπίτι, που δεν πήγαινε πουθενά.

Οι ερωτήσεις του Αναγνωστόπουλου στη μάρτυρα

Με δεκάδες ερωτήσεις ο κατηγορούμενος, που από την αρχή της διαδικασίας κρατούσε σημειώσεις για όσα έλεγε η μάρτυρας, επιχείρησε να πλήξει την εικόνα "του χειριστικού" που έδωσε για αυτόν η κυρία Μυλωνοπούλου.

Κατηγορούμενος: Αναφέρατε σαν στοιχείο του χειριστικού ανθρώπου, δηλαδή εγώ, εκείνον που θέλει να απομακρύνει τη σύντροφο του από το πολιτισμό... την επιλογή του σπιτιού στα Γλυκά Νερά.

Μάρτυρας: Θα ήθελα να θυμίσω στον κατηγορούμενο ότι αυτή τη συζήτηση την είχαμε κάνει και οι τρείς και του είχα πει ότι είναι μακριά και ότι απομονώνει την Καρολάιν. Είχα πει ότι η απόσταση από το πανεπιστήμιο Πειραιά είναι μεγάλη. Άρα δεν είναι εφικτό να κάνεις δυο ώρες να πας και δυο να έρθεις.

Κατηγορούμενος: Γνωρίζετε ότι η επιλογή τού σπιτιού έγινε από την ίδια πριν περάσει στην Πανεπιστήμιο; Το σπίτι νοικιάστηκε μήνες πριν περάσει η σύζυγός μου στο Πανεπιστήμιο.

Μάρτυρας: Να σας θυμίσω ότι σας είχα πει ότι έπρεπε να αφήσετε λίγο την σύζυγό σας μετά την πρώτη αποβολή να ηρεμήσει. Δεν σας είχα πει να πάει στο πανεπιστήμιό της, να κάνει πράγματα;

Κατηγορούμενος: Είθισται να ρωτάω εγώ και εσείς να απαντάτε. Είπατε ότι δεν είχε λόγο για τα οικονομικά τού σπιτιού και ότι δεν είχε χρήματα να πάρει ούτε μια τσίχλα. Το ότι είχε λογαριασμό που έμπαιναν τα χρήματα της μητέρας της, 1.000 ευρώ το μήνα, στον οποίο εγώ δεν είχα πρόσβαση το γνωρίζατε;

Μάρτυρας; Εγώ γνωρίζω ότι η Καρολάιν δεν είχε χρήματα. Δεν ξέρω στο ταμείο τους τι γίνονταν. Αν θέλει να την διαψεύσει την Καρολάιν, ας τη διαψεύσει. Εγώ ξέρω ότι δεν είχε χρήματα.

Κατηγορούμενος: Ένας άνθρωπος που επιδιώκει να ξεκινήσουν και να συνεχιστούν αυτές οι συνεδρίες μαζί σας, που επιδιώκει τη συμβουλή, πώς είναι δυνατόν εσείς να τον περιγράφετε ως έναν άνθρωπο που να θέλει να αποκόψει το «θύμα του»; Αυτό δεν είναι μια μεγάλη αντίφαση; Πώς το δικαιολογείτε;

Μάρτυρας: Η πρώτη αντίφαση είναι ότι η Καρολάιν είναι νεκρή μέσα σε ένα τάφο και ο κατηγορούμενος είναι ζωνταντός μπροστά μου.

Κατηγορούμενος: Είχε μια φίλη στην Αθήνα είχαν κάθε ημέρα επαφή και μια φορά την εβδομάδα δια ζώσης. Είχε επαφή με την μητέρα της τηλεφωνικά και με τη γειτόνισσα. Ήρθε στην Αθήνα, δεν αποκόπηκε από κανένα. Και δυο μάρτυρες κατέθεσαν ότι είχε εξόδους καθημερινές. Από πού σας είπε ότι αποκόπηκε; Σας είπε από ποιον συγκεκριμένα την απέκοψα κακόβουλα κιόλας; Και για ποιο λόγο; Θέλω συγκεκριμένο παράδειγμα.

Μάρτυρας: Η αποκοπή έχει μια έννοια πολύ ευρεία. Μίλησα για αποκοπή από τα όσα μου περιέγραψε η Καρολάιν. Όταν μου έλεγε ότι δεν έχει χρήματα πάνω της, δεν μπορεί να πάει πουθενά, ότι πρέπει να συνοδεύετε από τον Αναγνωστόπουλο, ότι δεν είχε το δικό της πορτοφόλι. Αυτό είναι αποκοπή. Ξαφνικά εμφανίζονταν ο Αναγνωστόπουλος μπροστά της και αυτό της προκαλούσε δυσφορία. Επαναλαμβάνω, αυτά μου έλεγε η Καρολαιν. Μίλαγε κάθε μέρα με την μητέρα της αλλά της έλεγε για τον τρόπο που ζει; Ότι δεν είχε χρήματα πάνω της; Όχι δεν της έλεγε. Άρα, λοιπόν, μπορεί να τηλεφωνούσε στη μαμά της, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να της εκφράσει συναισθήματα. Το μόνο που είχε ήταν να πάει το σκυλάκι βόλτα.

Κατηγορούμενος: Είπατε ότι ήταν κλεισμένη στο σπίτι - που είναι ένα γεγονός. Εγώ στο διάστημα που με γνωρίζετε, πόσες φορές έβγαινα; Αφήνοντας το παιδί μου και τη σύζυγό μου στο σπίτι για οποιοδήποτε άλλο λόγο πλην της δουλειάς;

Μάρτυρας: Δεν μου είχε αναφέρει η Καρολάιν κάτι τέτοιο. Αυτό που μου είχε πει είναι ότι 5:30 ώρα που επιστρέφατε, κλείνατε το τηλέφωνο και δεν μπορούσε να μιλήσει πουθενά. Από τις 5:30 που επιστρέφατε, μου είχατε πει, ότι σας καλούσαν οι φίλοι σας να βγείτε.

Κατηγορούμενος: Αυτό δεν συνέβαινε, έγινε μια φορά. Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί αν ήταν αποκομμένη η Καρολάιν.

Μάρτυρας: Εγώ δεν είχα κάμερα στο σπίτι τους. Λέω αυτά που μου έλεγε η Καρολάιν.

Κατηγορούμενος: Άλλη ερώτηση. Στο κομμάτι του φόβου, που είπατε. Τι φόβος ήταν αυτός που είπατε ότι είχε προς εμένα;

Μάρτυρας: Ποτέ δε είχε αναφερθεί σωματική κακοποίηση να το επαναλάβω. Μόνο μια σπρωξιά. Ο φόβος εμφανίστηκε από τον Ιανουάριο. Αν άκουγε ο κ. Αναγνωστόπουλος που βρίσκονταν με το παιδί στο σαλόνι…

Αναγνωστόπουλος: Να μείνουμε στο κομμάτι του φόβου. Λέτε για φόβο …

Πρόεδρος: Ζητάτε από τη μάρτυρα να επιβεβαιώσει τη δική σας ερμηνεία

Κατηγορούμενος: Έχετε δίκιο άλλα δεν υπάρχει και καμία άλλη ερμηνεία. Στις 13 Μαΐου (μετά το έγκλημα) στην κατάθεσή σας λέτε ότι ήμουν καλός και προστατευτικός μαζί της. Το ίδιο λέγατε και σε συνεντεύξεις σας μετά. Υπάρχει οτιδήποτε από αυτά που είπατε που να μην είναι αλήθεια;

Μάρτυρας: Όλα αυτά ειπώθηκαν μετά τη μεταξύ μας συζήτηση και γιατί ήσασταν κατατρεγμένος από τους δημοσιογράφους που σας θεωρούσαν ένοχο. Όλα αυτά ήταν μετά από μεταξύ μας επικοινωνία και συνεννόηση. Υπήρχε μια έντονη συναισθηματική πίεση.

Κατηγορούμενος: Εκείνο το βράδυ (το επίμαχο) ήμουν με τη κόρη μου στο σαλόνι, ανέβηκα δυο φορές πάνω για να τη παρακαλέσω να κοιμηθούμε όλοι μαζί. Ταιριάζει σε ένα χειριστικό άτομο αυτό;

Μάρτυρας: Θέλατε να πάρετε κάτι και το θέλετε τώρα. Του είχα πει ότι όταν υπήρχε ένταση να την αφήνει να φύγει. Ανέβηκε πάνω ενώ η κοπέλα κοιμόνταν...

Κατηγορούμενος: Σε όλο το διάστημα που ήμασταν μαζί, στις εβδομαδιαίες συναντήσεις μας κάναμε πολύ προσπάθεια. Όλο αυτό το διάστημα δεν βλέπατε από μένα ειλικρινή αγάπη προς τη σύζυγο μου; Ότι θέλω να λειτουργήσει ο γάμος μου, θέλω να είναι καλά εκείνη;

Μάρτυρας: Έτσι εμφανιζόταν, όμως τα λεγόμενα του σε σχέση με τις αναφορές της Καρολάιν απείχαν. Απευχόμουν να είναι αυτός που της πήρε η ζωή. Έχω γιο στην ηλικία του!

Κατηγορούμενος: Σας είπε ποτέ η Καρολάιν ότι της λείπει η αγάπη από εμένα; Ότι δεν δίνω όση αγάπη έχω σε εκείνη;

Μάρτυρας: Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική φράση. Ήταν ένα είδος αγάπης που έπνιγε. Αυτές ήταν οι λέξεις τη

«Δεν αντέχει να αντικρίσει τον κατηγορούμενο είναι πολύ οργισμένη μαζί του» κατέθεσε για την μητέρα της Καρολάιν , Σούζαν Ντε Λα Κουέστα, οικογενειακή φίλη που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Η μάρτυρας είπε πως η μητέρα της 20χρονης δεν θέλει να δει τον κατηγορούμενο και για τον λόγο αυτό, για να αποφύγει τα συναισθήματα οργής που θα της ανακινήσει, δεν θέλησε να προσέλθει στο δικαστήριο: «Δεν μπορεί να αντικρίσει τον κατηγορούμενο, όχι μόνο διότι σκότωσε το παιδί της και μετά έβαλε και το εγγόνι της πάνω στο φέρετρο αλλά και γιατί της έπαιζε και όλο αυτό το θέατρο επί 37 ημέρες» κατέθεσε η μάρτυρας για τη φίλη της που τώρα μεγαλώνει την κόρη της Καρολάιν.

Η φίλη της οικογένειας της Καρολάιν κατέθεσε πως μετά την ομολογία και σύλληψη του γαμπρού της, της εξομολογήθηκε η μητέρα της Καρολαιν ότι ο Αναγνωστόπουλος την ημέρα της κηδείας πήρε από εκείνη 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με την μάρτυρα, η φράση που της είπε η κυρία Ντε Λα Κουέστα ήταν "Να φανταστείς το τέρας όχι μόνο με πήγε να διαλέξω το φέρετρο του παιδιού μου αλλά με έβαλε ακόμα και να το πληρώσω. Την ημέρα της κηδείας του έδωσα 2.000 ευρώ".

Την σημερινή δικάσιμο έκλεισε με την κατάθεσή της εθελόντρια του φιλοζωϊκού Σωματείου από το οποίο υιοθέτησε την σκυλίτσα Ρόξυ, η Καρολάιν.

Όπως είπε η μάρτυρας την αίτηση για την υιοθεσία την είχε υποβάλει η Καρολάιν. «Πήρα τηλέφωνο και απάντησε ο κατηγορούμενος. τους πρότεινα κουτάβι και κλείσαμε το ραντεβού» ανέφερε.

Πρόεδρος: Θα μας δώσετε στοιχεία για τον χαρακτήρα της Καρολάιν;

Μάρτυρας: Ένας Γλυκύτατος άνθρωπος. Τόσο εκδηλωτική όταν είδε το κουτάβι. Ήταν παρών ο κατηγορούμενος αλλά η Καρολάιν ήταν περισσότερο εκδηλωτική.

Σήμερα ολοκληρώθηκε η εξέταση των μαρτύρων κατηγορητηρίου και η δίκη θα συνεχιστεί με τους μάρτυρες υπεράσπισης στις 10 Μαΐου.

