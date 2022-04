Οικονομία

Εφορία: Νέο “φέσι” 800 εκατομμυρίων ευρώ από έναν οφειλέτη!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο αυξήθηκαν οι οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων στην ΑΑΔΕ. Πόσοι φορολογούμενοι είναι αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Στο 1,778 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώνεται το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος στην Εφορία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, καταγράφοντας άνοδο 73%!

Η φαινομενικά «εκρηκτική αύξηση» των απλήρωτων οφειλών στην εφορία οφείλεται κατά 800 εκατομμύρια ευρώ σε μόνο έναν οφειλέτη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αφορά στην βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από την ολοκλήρωση ελέγχου, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Εάν αφαιρεθούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος στην Εφορία ανέρχεται σε 978 εκατομμύρια ευρώ τον Φεβρουάριο, ποσό που αναδεικνύει τις δυσκολίες φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους ενισχύθηκαν στα 1,733 δισεκατομμύρια ευρώ τον Φεβρουάριο, έναντι 974 εκατομμυρίων ευρώ πέρυσι.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι με οφειλές αυξήθηκαν σε 4,87 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο έναντι 4,49 εκατομμυρίων στα τέλη Ιανουαρίου. Από αυτούς 2,02 εκατομμύρια απειλούνται με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 31.000.

Από αυτούς τους παραπάνω φορολογούμενους, μάλιστα, το 1,342 εκατομμύριο έχει ήδη αντιμετωπίσει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις λογαριασμών κ.λπ.).

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεπιστήμιο Πατρών - Εστία: Nεκρός "κρατούσε" δωμάτιο για 3 χρόνια!

“Προσωπικός Βοηθός” για ΑΜΕΑ: τι είναι και πως θα βοηθήσει

Ουκρανία - “Moskva”: Θρίλερ με την επίθεση στην ρωσική ναυαρχίδα (βίντεο)