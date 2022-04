Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε παράνομη... “καπνοβιομηχανία” (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές. Πόσα κιλά καπνού κατέσχεσαν

Παράνομο εργαστήριο παραγωγής προϊόντων καπνού εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης παράνομο εργαστήριο παραγωγής προϊόντων καπνού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο (2) άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Σε αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.158 κιλά κατεργασμένου και συσκευασμένου καπνού για ναργιλέ,

500 κιλά καπνού σε φύλλα,

15 δοχεία με αρωματικό υγρό,

2 μηχανήματα θερμοκόλλησης,

2 ζυγαριές ακριβείας,

μηχανή κοπής καπνού και

πλαστικές συσκευασίες και πλήθος ετικετών διαφόρων επωνυμιών.









Σημειώνεται ότι, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι, εκτιμώνται πάνω από 150.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

