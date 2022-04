Πολιτική

Πέθανε ο Γιώργος Κατηφόρης

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Κατηφόρη.

Σε συλληπητήριο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Γιώργου Κατηφόρη, αναφέρονται τα εξής:

"Με θλίψη αποχαιρετούμε τον αγωνιστή της δημοκρατικής Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, τον διανοούμενο και πανεπιστημιακό Γιώργο Κατηφόρη και απευθύνουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Διετέλεσε επί σειρά ετών οικονομικός σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1987-1989 και 1993-1994, ενώ ως ευρωβουλευτής επί μια δεκαετία προάσπισε τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά συμφέροντα με απαράμιλλο αίσθημα πατριωτικής ευθύνης".

Γιος του δικηγόρου και λογοτέχνη της αριστεράς Νίκου Κατηφόρη και της Ειρήνης Κατηφόρη το γένος Μπενιζέλου, μετά τις γυμνασιακές σπουδές του στο Αμερικανικό Κολλέγιο, εγγράφηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνδυάζοντας τις εξαιρετικές επιδόσεις του ως σπουδαστή με την έντονη συμμετοχή του στο φοιτητικό κίνημα των ταραγμένων μεταπολεμικών χρόνων.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, μετά την αποφοίτησή του, «απόλαυσε» τη στρατιωτική του θητεία σε «λόχο (ανεπιθύμητων…) ημιονηγών» της Β. Ελλάδας. Ως νεαρό δικηγόρο σε εποχές «βίας και νοθείας», τον βρίσκουμε υποψήφιο βουλευτή της ΕΔΑ στην ιδιαίτερη πατρίδα του Λευκάδα και, παράλληλα, μέλος της συντακτικής ομάδας και αρθρογράφο στην ΑΥΓΗ.

Τις παραμονές, κυριολεκτικά, του πραξικοπήματος της 21.4.1967 αναχώρησε με υποτροφία στο Λονδίνο. Εκεί σπούδασε Οικονομικά και αποφοίτησε από το London School of Economics. Δίδαξε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London) και στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Περναμπούκο (Βραζιλία). Διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου (1987-1989 και 1993-1994), Ευρωβουλευτής (1994-2004), μέλος Επιτροπών, εισηγητής και συντάκτης πλήθους σημαντικών Εκθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και επικεφαλής επί Κώστα Σημίτη της Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο (1999-2004), Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Προεδρείο της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης (2002-2003).





