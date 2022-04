Κόσμος

Βρετανία: Παραίτηση βουλευτή μετά την καταδίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου

Ο βουλευτής των Συντηρητικών προσπάθησε να κρατήσει την ιστορία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας







Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Συντηρητικών Ιμράν Αχμάντ Καν.

Ο 48χρόνος Καν στις αρχές της εβδομάδας καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση 15χρόνου αγοριού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιανουάριο του 2008 σε ένα κομματικό πάρτι που οργάνωσε ο ίδιος πρώτα απ' όλα ώθησε τον 15χρόνο να καταναλώσει αλκοόλ. Αργότερα τον παρέσυρε στα πάνω διαμερίσματα του σπιτιού που διεξαγόταν το πάρτι, μετά του ζήτησε να δει ταινίες πορνό και στο τέλος τον κακοποίησε.

Αρχικά το θύμα δεν ήθελε να προσφύγει στην δικαιοσύνη και να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Όταν όμως το 2019 ο Αχμάντ Καν εξελέγη βουλευτής των Συντηρητικών κατέθεσε μήνυση εναντίον του. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει το κόμμα το οποίο μέχρι και σήμερα δηλώνει πλήρη άγνοια για αυτή την καταγγελία.

Ο Καν προσπάθησε με νύχια και με δόντια να κρατήσει την ιστορία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι του, η ζωή του κινδυνεύει μια και η θρησκεία του απαγορεύει ρητά την ομοφυλοφιλία και την κατανάλωση αλκοόλ. Εξακολουθεί να αρνείται τις καταγγελίες και έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει στο εφετείο. Γι αυτό άλλωστε, όπως υποστηρίζει παραιτήθηκε για «να αφιερωθεί πλήρως στην απόδειξη της αθωότητας του», όπως τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του.

Στην εκλογική του περιφέρεια, το Γουέκφιλντ της βόρειας Αγγλίας, θα πραγματοποιηθούν ενδιάμεσες εκλογές για την ανάδειξη νέου βουλευτή. Πρόκειται για έδρα που από το 1930 είχαν οι Εργατικοί και μόλις στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση το 2019 κατάφεραν οι Συντηρητικοί να την κερδίσουν. Μετά τα πρόστιμα που επέβαλε η μητροπολιτική αστυνομία στον βρετανό πρωθυπουργό, και τον υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ για την συμμετοχή τους στα λεγόμενα «κορονοπάρτι της Ντάουνινγκ Στριτ», οι εκλογές στην εν λόγω περιφέρεια θα αποτελέσουν μια ακόμη πρόκληση τόσο για τον Μπόρις Τζόνσον όσο και για τους Συντηρητικούς.

Ο Καν αναγκάστηκε να παραιτηθεί από βουλευτής των Συντηρητικών τον Ιούνιο και έτσι ανεξαρτητοποιήθηκε. Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του έχει διαγραφεί και από το κόμμα.

