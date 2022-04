Κοινωνία

Φυτώριο με εκατοντάδες δενδρύλλια κάνναβης σε σπίτι (εικόνες)

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο - φυτώριο. Συνελήφθη ο καλλιεργητής - διακινητής

Εντοπίσθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένα πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο-φυτώριο, υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, στους Αγίους Αναργύρους.

Συνελήφθη, σήμερα (14-4-2022) το μεσημέρι στους Αγίους Αναργύρους, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 38χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου, πραγματοποίησαν σήμερα (14-4-2022) το μεσημέρι έρευνα σε οικία στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Εντός της ανωτέρω οικίας εντοπίσθηκε, πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο-φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Επακολούθησε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα αλλοδαπού.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

106 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας,

30 κιλά κάνναβης

36.880 ευρώ

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας κάνναβης

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή και έτερων ατόμων στην ανωτέρω υπόθεση συνεχίζεται'".





