Πολιτισμός

Ουκρανία - Μητσοτάκης: το βιολί του Καβάκου να ακουστεί πιο δυνατά από τις ρωσικές βόμβες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός δίνει το «παρών» στην συναυλία για την Μαριούπολη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών/

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Λεωνίδα Καβάκο και τους μουσικούς συνεργάτες του για την πολύ ευγενική τους προσφορά να διοργανώσουν αυτήν την συναυλία τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την ανέγερση του μαιευτηρίου το οποίο βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Μέγαρο Μουσικής για να παρακολουθήσει συναυλία για την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Ο Λεωνίδας Καβάκος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει το θάρρος της γνώμης του και πράγματι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν χωρούν ούτε ίσες αποστάσεις ούτε γενικόλογες τοποθετήσεις ότι δήθεν είμαστε με την ειρήνη. Εδώ υπάρχει αμυνόμενος και είναι η Ουκρανία, υπάρχει επιτιθέμενος και είναι η Ρωσία. Και εύχομαι και ελπίζω σήμερα το βιολί του Λεωνίδα να ακουστεί πιο δυνατά από τις βόμβες της Ρωσίας και το μήνυμά του να φτάσει και να δώσει μία ένεση στήριξης στη μαρτυρική Μαριούπολη».

Εύχομαι και ελπίζω σήμερα το βιολί του Λεωνίδα να ακουστεί πιο δυνατά από τις βόμβες της Ρωσίας και το μήνυμά του να φτάσει και να δώσει μία ένεση στήριξης στη μαρτυρική Μαριούπολη. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 14, 2022

Στις 18 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην σύνοδο των χωρών του ευρωπαϊκού νότου, ανέφερε: «Θέλω, επίσης, να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και δη στην Μαριούπολη, που έχει καταστεί σύμβολο αντίστασης. Γνωρίζετε το έντονο ενδιαφέρον μας, καθώς εκεί διαβιούν περισσότεροι από 100.000 Ουκρανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής. Η Ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει μετά το τέλος των εχθροπραξιών την ανακατασκευή του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, που βομβαρδίστηκε, ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης».

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος για Ίριδα: η Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν σε σύγχυση όταν μιλούσε για τον θάνατο της

Πανεπιστήμιο Πατρών - Εστία: Nεκρός "κρατούσε" δωμάτιο για 3 χρόνια!

Εφορία: Νέο “φέσι” 800 εκατομμυρίων ευρώ από έναν οφειλέτη!