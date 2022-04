Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan General: Προσφορά ελέγχου οστεοπόρωσης σε προνομιακή τιμή

Κάντε πράξη το ιατρικό ρητό "η πρόληψη είναι προτιμότερη από την θεραπεία" και επωφεληθείτε από την προσφορά του Metropolitan General.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση:

«Η οστεοπόρωση είναι μια πολύ συχνή νόσος (αφορά 1 στις 2 γυναίκες και 1 στους 5 άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών) της οποίας τα ποσοστά εμφάνισης αυξάνονται συνεχώς, όπως και τα ποσοστά οστεοπορωτικών καταγμάτων. Η νόσος δεν παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα και οι περισσότερες περιπτώσεις δεν διαγιγνώσκονται, μέχρι να παρουσιάσουν κατάγματα.

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται κατά κύριο λόγο με την ακτινολογική εξέταση της Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας σε δύο κυρίως μέρη του σκελετού: την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και το ισχίο. Η Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας ανιχνεύει την απώλεια της οστικής μάζας που -όταν αυτή είναι εκτεταμένη- αυξάνει κατά πολύ την πιθανότητα καταγμάτων.

Προληπτικά, όλες οι γυναίκες άνω των 50 ετών και όλοι οι άνδρες άνω των 60 μπορούν να υποβληθούν σε μία Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, αλλά και σε μικρότερη ηλικία, εφόσον συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση, όπως κληρονομικότητα.

Το Metropolitan General, μέλος του Hellenic Healthcare Group, προσφέρει βασικό έλεγχο οστεοπόρωσης στην προνομιακή τιμή των 40€. Ο έλεγχος περιλαμβάνει Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (ισχίου ή οσφυϊκής μοίρας) και Κλινική Εξέταση από εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό.

H προσφορά ισχύει από την Πέμπτη 14 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 210 6502906 (09:00π.μ.- 14:00μ.μ.) από Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου να προγραμματίσουν το ραντεβού τους».