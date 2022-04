Οικονομία

MYTILINEOS: Χρυσό Βραβείο από τον EcoVadis

Το Χρυσό Βραβείο από τον ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης επιδόσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης EcoVadis, απονεμήθηκε στην εταιρεία MYTILINEOS.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «Αναβαθμίζοντας τη θέση της στον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό για την αξιολόγηση της επίδοσης των εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, EcoVadis, η MYTILINEOS απέσπασε το χρυσό βραβείο για τις επιχειρηματικές της πρακτικές, στη βάση του επιχειρηματικού της μοντέλου και της συνολικής της στρατηγικής.

Συμμετέχουν και αξιολογούνται από την EcoVadis 90.000 δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες από 60 χώρες, αποδεικνύοντας στο διεθνές επενδυτικό κοινό την προσήλωσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αξιολόγησης για τη MYTILINEOS, η Εταιρεία βρίσκεται στο κορυφαίο 10% του συνόλου των εταιρειών που αξιολογούνται από την EcoVadis. Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα αποτελέσματα ανά ενότητα, καθώς η MYTILINEOS κατόρθωσε με τη βαθμολογία της να συμπεριληφθεί στο 4% των κορυφαίων προμηθευτών του κλάδου της στην ενότητα «Εργασιακές Πρακτικές - Ανθρώπινα Δικαιώματα» και στο αντίστοιχο 6% των κορυφαίων προμηθευτών στην ενότητα «Περιβάλλον».

Η διαχρονική δέσμευση της MYTILINEOS στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτυπώνεται στις ήδη σημαντικές ESG επιδόσεις που έχει επιτύχει, ενώ αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις προτάσεις βελτίωσης που λαμβάνει από τους διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης κριτηρίων ESG στους οποίους συμμετέχει. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία υλοποίησε σημαντικές στρατηγικές ενέργειες και το 2021, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Ανέπτυξε και ξεκίνησε την εφαρμογή εξειδικευμένων σχεδίων δράσης για κάθε βασική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος.

Εντάχθηκε στη διεθνή πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυξης CDP Climate Change.

Εντάχθηκε στους επίσημους υποστηρικτές της διεθνούς πρωτοβουλίας Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD).

Ολοκλήρωσε το 2ο κύκλο εκπαίδευσης βασικών προμηθευτών σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας.

Πραγματοποίησε για 12η συνεχόμενη χρονιά την επίσημη διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς της Εταίρους.

Πραγματοποίησε 16 κοινωνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα σε κεντρικό επίπεδο.

Διασφάλισε τη βελτίωση ή τη διατήρηση των επιδόσεών της σχεδόν στο σύνολο των ESG αξιολογήσεων στις οποίες συμμετείχε.

Από την ίδρυσή της το 2007, η EcoVadis έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πάροχο αξιολογήσεων των επιδόσεων των εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω των πολιτικών που διαθέτουν, των πρακτικών που εφαρμόζουν και των σχετικών αποτελεσμάτων. Η μεθοδολογία αξιολόγησης χρησιμοποιεί 21 κριτήρια, τα οποία ομαδοποιούνται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες. Τα κριτήρια βασίζονται σε διεθνή πρότυπα όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), οι συνθήκες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) και το πρότυπο ISO 26000.

Η MYTILINEOS, με τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα αξιολόγησης της EcoVadis, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της, με απώτερο σκοπό την ολοένα και μεγαλύτερη συμβολή της στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Εταιρεία μάλιστα, έχει αναπτύξει στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης εναρμονισμένη με τους Στόχους αυτούς, που καθορίζουν τις βασικές προτεραιότητες Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια».

