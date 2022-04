Κόσμος

Νέο Μεξικό: Νεκροί από πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη (εικόνες)

Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι στιγμής 4.500 κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ενώ στάχτη έχουν γίνει 23.000 στρέμματα.







Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 207 σπίτια καταστράφηκαν από μια μεγάλη δασική πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στο Νέο Μεξικό, κινούμενη βορειοανατολικά προς την κοινότητα Ρουιντόσο, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Οι σοροί ενός ζευγαριού εντοπίστηκαν χθες Τετάρτη σε ορεινό χωριό της Σιέρα Μπλάνκα, σύμφωνα με τοπική αξιωματούχο, η οποία εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι. Υποστήριξε ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να εμποδίσουν την εξάπλωση της δασικής πυρκαγιάς προς τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Περίπου 4.500 κάτοικοι ειδοποιήθηκαν από τις αρχές να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με αναφορά που επικαλείται η Albuquerque Journal. Η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, είχε κάνει στάχτη 23.000 στρέμματα μέχρι το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

