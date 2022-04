Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Μαρσέιγ: ήττα και αποκλεισμός για τον “δικέφαλο του Βορρά”

Οι Θεσσαλονικείς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τον γαλλικό σκόπελο και έχασαν το "εισιτήριο" για τα ημιτελικά.

Την πορεία του στην Ευρώπη και το Conference League ολοκλήρωσε απόψε ο ΠΑΟΚ, που ητήθηκε με 0-1 από την καλύτερή του Μαρσέιγ και έχασε την ευκαιρία πρόκρισης στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Ο Δικέφαλος της Θεσσαλονίκης παρά το πάθος και την μεγάλη προσπάθεια του λύγισε απ το βάρος των απαιτήσεων του αγώνα και με λάθη στον αμυντικό τομέα γνώρισε δεύτερη ήττα από τη γαλλική ομάδα.

Με μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε η μεγάλη αναμέτρηση. Ο Ελ Καντουρί φάνηκε να αντιμετωπίζει ένα τράβηγμα σε έναν μυ στην προθέρμανση και έφυγε από το γήπεδο κλαίγοντας. Έτσι την θέση του στην ενδεκάδα πήρε ο Χάρης Τσιγγάρας και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την ενδεκάδα που είχε στη Γαλλία, και με τον Τσιγγάρα στο πλευρό των Κούρτιτς και Ντάγκλας Αουγκούστο στη μεσαία γραμμή, αντί του αρχικά επιλεγέντος Μαροκινού μέσου.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πάθος για τους Θεσσαλονικείς που κάτω από την ενθουσιώδη στήριξη των 29 χιλιάδων θεατών πήραν πρωτοβουλίες και δημιούργησαν από νωρίς ευκαιρίες που τις έχασαν. Η πρώτη από αυτές στο 5' με τον Τσιγγάρα, που δεν σημάδεψε σωστά από την περιοχή μετά από σέντρα του Βιεϊρίνια απεμπολώντας την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα ο Δικέφαλος.

Η Μαρσέϊγ δεν ήταν διατεθειμένη να μείνει σε ρόλο κομπάρσου και στο 13΄ από λάθος του Ινγκασον ο Παγέτ σούταρε με την σειρά του άστοχα. Σταδιακά η Μαρσέϊγ ανέβαζε την απόδοσή της με ταυτόχρονη κατοχή της μπάλας κι αυτό έφερε μια νευρικότητα στις προσπάθειες των γηπεδούχων οι οποίοι με την προσθήκη του Τσιγγάρα δεν είχαν ταχύτητα, αλλά ούτε και καλή ανασταλτική λειτουργία και ταυτόχρονα στην άμυνα διέπρατταν διαδοχικά λάθη.

Ένα τέτοιο έγινε και πάλι από τον Ινγκασον στο 26' όταν ασταθώς ο Ισλανδός σε μια προσπάθεια του να ελέγξει την μπάλα την γύρισε προς την εστία του και αυτή αποκρούστηκε από το δοκάρι του Πασχαλάκη και απομακρύνθηκε στη συνέχεια.

Στο 34' όμως ο ΠΑΟΚ δεν απέφυγε το μοιραίο. Από ολέθριο λάθος του Κρέσπο σε τυφλή απομάκρυνση της μπάλας, η Μαρσέϊγ βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Μπακαμπού και από ασίστ του Γκεντουζί, ο Παγέτ δεν άφησε την ευκαιρία αναξιοποίητη και με κοντινό πλασέ παραβίασε την ελληνική εστία για το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να ξεπεράσει την ψυχρολουσία και στο 38' από δυνατό μακρινό σουτ του Ζίφκοβιτς η μπάλα έφυγε άουτ. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε και έχασε την καλύτερη ευκαιρία του στο πρώτο ημίχρονο στο 44' με αφετηρία της φάσης από σέντρα του Βιεϊρίνια, κεφαλιά του Κούρτιτς και σωτήριο μπλονζόν του Ματαντά μπροστά στα πόδια των Ακπομ και Κρέσπο.

Με την επανάληψη η Μαρσέϊγ, που μπήκε πάλι επιθετικά στο γήπεδο, έχασε νωρίς την πρώτη ευκαιρία. Στο 48' από μακρυνό βολέ του Ματαντά, ο Μπακαμπού έστειλε δυνατό σουτ στην ελληνική εστία που όμως δεν βρήκε στόχο.

Στο 53΄ ο Πασχαλάκης υποχρεώθηκε σε διπλή σωτήρια επέμβαση αν και μόνο η πρώτη του προσπάθεια "μέτρησε" αφού στην δεύτερη ο Μπακαμπού ήταν σε θέση οφ-σάϊντ. Στο 59' οι Μαρσεγιέζοι ήρθαν πάλι κατάφατσα στο γκολ αλλά ο Ινγκασον έδιωξε σε κόρνερ την τελευταία στιγμή και τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει απέλπιδες και ανοργάνωτες προσπάθειες που χαρακτηρίζονταν από έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης.

Στο 70΄ ο ΠΑΟΚ φώναξε παρών με πολύ καλό σουτ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς που μπλόκαρε με δυσκολία στην γωνία του ο Ματαντά. Σταδιακά η Μαρσέϊγ που είχε ηρεμία και προγραμματισμό στο παιχνίδι της άρχισε να κάνει οικονομία χρόνου με τακτική κατοχής αποφεύγοντας τα αμυντικά λάθη ενώ ο ΠΑΟΚ παρά την σθεναρή στήριξη της κερκίδας του έδειχνε αδύναμος για το "θαύμα".

Στο 83΄ ο Τσόλακ πέταξε στο "καλάθι" μια τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση, πλασάροντας από άριστη θέση, άουτ στην εστία του Μανταντά. Στο 89΄ ο Γάλλος γκολκιπερ έκανε μεγάλη απόκρουση σε σουτ του Μιτρίτσα και στο επόμενο λεπτό το ίδιο σε σουτ του Αουγκούστο. Ως την λήξη της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ προσπάθησε για το γκολ αλλά η Μαρσέϊγ με την εμπειρία της δεν του επέτρεψε ούτε την ισοφάριση, αν και σε κάποιες περιπτώσεις η αστοχία και η δυστοκία ήταν αυτά που χαρακτήρισαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Διαιτητής: Ντάνι Μακέλι (Ολλανδία)

Κίτρινες: Αουγκούστο, Σβαμπ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (68΄ Σίντκλεϊ), Κούρτιτς, Αουγκούστο, Τσιγγάρας (58΄ Μιτρίτσα), Α. Ζίβκοβιτς (77΄ Μουργκ), Μπίσεσβαρ (77΄ Σβαμπ), Άκπομ (68΄ Τσόλακ).

Μαρσέιγ (Χόρχε Ντέσιο): Μανταντά, Ρονζιέρ, Σαλιμπά, Τσαλέτα-Τσαρ, Πέδρες, Λιρόλα, Γκεντουζί, Γκουέιγ, Αρίτ, Παγέτ (88΄ Κολάσινατς), Μπακαμπού (72΄ Ουντέρ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των β' αγώνων της προημιτελικής φάσης του Europa Conference League:

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Λέστερ (Αγγλία) 1-2 (0-0)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-3 (3-3)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) -Μαρσέιγ (Γαλλία) 0-1 (1-2)

Ρόμα (Ιταλία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 4-0 (1-2)

*Σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (28/4 και 5/5)

Ρόμα-Λέστερ

Φέγενορντ-Μαρσέιγ

ΤΕΛΙΚΟΣ (25/5-"Arena Kombetare"-Τίρανα)

Νικητής Α-Νικητής Β