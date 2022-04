Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Η θέση της Ελλάδας μετά την ήττα ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι και η θέση της Ελλάδας παγιώθηκε. Τι σημαίνει αυτό για τις ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μαρσέιγ, γνωρίζοντας δεύτερη ήττα (αυτή τη φορά με 1-0) και τον αποκλεισμό απ' τους "4" του Europa Conference League, όμως την ίδια ώρα η Φέγενορντ (κυρίως) και η Ρόμα, έκαναν τα... δώρα που περίμενε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αποκλείοντας τη Σλάβια Πράγας και την Μπόντο Γκλιμτ, τις τελευταίες ομάδες της Τσεχίας και Νορβηγίας που "κυνηγούσαν" την Ελλάδα στη βαθμολογία του UEFA Ranking.

Η Ελλάδα ολοκληρώνει οριστικά την εφετινή σεζόν (2021/22) στη 15η θέση της βαθμολογίας του UEFA Ranking και τη σεζόν 2023/24 θα είναι πλέον σε θέση να βγάζει 5 ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης. Αναλυτικά η 15η θέση σημαίνει πως η Ελλάδα θα έχει πλέον δύο ομάδες στα προκριματικά του Champions League, μία ομάδα στα προκριματικά του Europa League, ενώ θα μειωθούν κατά μία οι θέσεις στα προκριματικά του Europa Conference League και από τρεις θα γίνουν δύο (η μία που «χάνεται», αναβαθμίζεται και πάει στο Europa). Αναλυτικά:

Ο πρωταθλητής θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο δεύτερος θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Κυπελλούχος θα συμμετάσχει στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο τρίτος και ο τέταρτος θα συμμετάσχουν στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA ΑΠΟ ΤΗ 10Η ΘΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 20Η ΘΕΣΗ:

Α/Α Χώρα 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

10. Ρωσία 12.600 7.583 4.666 4.333 5.300 34.482 0/5

11. Σερβία 6.375 6.000 6.000 5.500 9.500 33.375 0/4

12. Ουκρανία 8.000 5.600 7.200 6.800 4.200 31.800 0/5

13. Βέλγιο 2.600 7.800 7.600 6.000 6.600 30.600 0/5

14. Ελβετία 6.500 3.900 6.400 5.125 7.750 29.675 0/4

15. ΕΛΛΑΔΑ 5.100 5.100 4.900 5.100 8.000 28.200 0/4

16. Τσεχία 5.500 6.500 2.500 6.600 6.500 27.800 0/5

17. Νορβηγία 4.000 5.375 3.750 6.500 7.125 27.250 0/4

18. Δανία 5.250 4.875 5.125 4.125 7.800 27.175 0/5

19. Κροατία 5.125 5.750 4.375 5.900 6.000 27.150 0/4

20. Τουρκία 6.800 5.500 5.000 3.100 6.700 27.100 0/5

