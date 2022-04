Παράξενα

Έβλεπε live τη διάρρηξη στο μαγαζί του από το... Παρίσι! (βίντεο)

Για το απίστευτο σκηνικό μίλησε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο ιδιοκτήτης καταστήματος στη Θεσσαλονίκη που έζησε ένα απίστευτο σκηνικό.

Ο ζαχαροπλάστης Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, βρισκόταν στο Παρίσι, καθώς εκπροσώπησε την Ελλάδα ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αρτοποιίας 2022.

Επιστρέφοντας από την εκδήλωση στο ξενοδοχείο του, έλαβε ειδοποίηση από το σύστημα συναγερμού που είχε και είδε στο κινητό του, μέσα από της κάμερες που είχε τοποθετημένες στο μαγαζί του έναν διαρρήκτη να εισβάλλει στο κατάστημα και να το ληστεύει!

Ο χρόνος που χρειάστηκε ήταν πολύ λίγος και όπως είπε ο ίδιος δεν είχε περιθώρια να κάνει κάτι από εκεί που βρισκόταν ενώ τόνισε μεταξύ άλλων πως "δεν έκλεψε τίποτα φαγώσιμο, δεν είναι για λύπηση" και συνέχισε λέγοντας πως το "συναίσθημα της χαράς, μετατράπηκε τόσο γρήγορα σε λύπη" με το θέαμα που αντίκρισε από τις κάμερες.

Το κατάστημα όπως τόνισε βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, κοντά στο δημαρχείο και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «δείχνω το θέμα αυτό γιατί δρα ανενόχλητος, σε ένα τόσο κεντρικό σημείο».

