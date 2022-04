Οικονομία

Διοικητής ΟΑΕΔ στον ΑΝΤ1: Πώς θα λειτουργήσει η επιδότηση στέγης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης για όλες τις αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά» για τον ΟΑΕΔ. Το επίδομα, ο «κόφτης» και τα προγράμματα.

Για τις αλλαγές που επιφέρει στον ΟΑΕΔ και τα προγράμματά του το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δουλειές Ξανά», μίλησε ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αρχικά εξήγησε πώς θα λειτουργεί η απομάκρυνση του ανέργου από τον ΟΑΕΔ, αν δηλαδή του προσφέρουν τρεις φορές εργασία και αρνηθεί. Ως προς το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό, είπε πως ο άνεργος θα φτιάχνει το βιογραφικό και εργασιακό του προφίλ με τον εργασιακό του σύμβουλο, ο οποίος και θα τον ενημερώνει όταν θα βρίσκεται δουλειά που αντιστοιχεί με τα προσόντα και την προϋπηρεσία του.

Εφόσον ο εργαζόμενος εμφανιστεί στο ραντεβού με τον εργοδότη και δεν επιλεγεί, παραμένει επιδοτούμενος, όχι όμως αν αρνηθεί τρεις φορές θέσεις που του αρμόζουν, στον προτεινόμενο εργοδότη.

Ξεκαθάρισε πως το μέτρο δεν αφορά στους πρώτους 12 μήνες επιδότησης, ενώ αναφορικά με το εισοδηματικό κριτήριο των 20.000 ευρώ που μπαίνει ως «κόφτης», είπε ότι πρόκειται για κριτήριο με προσαύξηση – όπως το επίδομα θέρμανσης ανάλογα με τα τέκνα – και στην περίπτωση που υπερβαίνει ο άνεργος το όριο, δεν χάνει το επίδομά του, αλλά άλλες παροχές όπως, οι δωρεάν μετακινήσεις, οι Κοινωνικός Τουρισμός και η μοριοδότηση σε εργασία.

Ο Σ.Πρωτοψάλτης μίλησε για το επίδομα εργασίας, που θεσπίζεται και καταβάλλεται στον άνεργο που βρίσκει δουλειά. Στην περίπτωση αυτή, συνεχίζει να λαμβάνει το 50% του επιδόματός του, επί του μισθού του.

«Ο μόνος τρόπος μείωσης της ανεργίας είναι οι προσλήψεις ανέργων, γι’ αυτό δίνονται κίνητρα», εξήγησε και ξεκαθάρισε πως το νομοσχέδιο έχει «δικλείδες ασφαλείας για να μην εκμεταλλευτεί κανείς τα προγράμματά μας. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να στηρίξει τον άνεργο, να του βρει δουλειά».

Περιγράφοντας το «σκελετό» του προγράμματος στήριξης στέγασης, μίλησε για το αποθεματικό και την ακίνητη περιουσία που έχει ο ΟΑΕΔ από την Εργατική Εστία, σημειώνοντας ότι από την επανεκκίνησή του θα ωφεληθούν κυρίως νέα ζευγάρια.

«Θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και πρόβλεψη για επιδότηση ενοικίου, επιδότηση αγοράς και άτοκα δάνεια», είπε και συμπλήρωσε πως, «κοιτάμε πολλά σενάρια και να ανακοινωθούν σύντομα».

Καταλήγοντας ο διοικητής του ΟΑΕΔ υπενθύμισε πως αύριο ξεκινούν στο ΣΕΦ οι «Ημέρες Καριέρας», που θα προσφέρουν χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

FBI: κατηγορεί χάκερς από τη Β. Κορέα για κλοπή εκατομμυρίων

ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Άγονες γραμμές: νέα συμφωνία με ρήτρες και κυρώσεις

Δώρο Πάσχα: υπολογίστε πόσο θα πάρετε