Χάρι και Μέγκαν έκαναν μυστική επίσκεψη στην Ελισάβετ

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια επιστρέφουν μαζί στον τόπο τους ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ.

Εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι επισκέφτηκε τη Βασίλισσα Ελισάβετ, χθες Πέμπτη 14 Απριλίου, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ από ταξίδι που είχαν κάνει, για φιλανθρωπικούς σκοπούς, στη Χάγη.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, γονείς του Άρτσι και της Λίλιμπετ, δεν πήγαν στο ετήσιο μνημόσυνο του παππού του Χάρι, Φίλιππου, τον περασμένο μήνα.

Η επίσκεψή τους έγινε λίγο αφού η Ελισάβετ ανάρρωσε από κορονοϊό, ενώ γιόρταζε τα 70 χρόνια μοναρχία της.

Η ίδια η Βασίλισσα δεν συμμετείχε σε εκδήλωση που έγινε χθες και εκπροσωπήθηκε από τον πρίγκιπα Κάρολο και την Καμίλα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν ίδρυσαν τον οργανισμό «The Invictus Games» στη Χάγη, ο οποίος ξεκινά τη λειτουργία του αύριο. Τα εγκαίνιά του είχαν αναβληθεί από το 2020, λόγω της πανδημίας. Πρόκειται για οργανισμό που μέσω του αθλητισμού συμβάλει στη θεραπεία σωματικών και ψυχικών τραυμάτων, την ενδυνάμωση και την επανένταξη στην κοινωνία.

