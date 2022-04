Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: ένα μήνα φυλάκιση για παρενόχληση 11χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φυλακή οδηγείται ο νεαρός που παρενόχλησε σεξουαλικά ένα παιδί μόλις 11 ετών.

Στη φυλακή για έναν μήνα οδηγείται 24χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 11χρονο αγόρι στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου, στη Θεσσαλονίκη. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών.

Με ειδική αιτιολογία, το Δικαστήριο αποφάσισε πως ο κατηγορούμενος θα πρέπει να εκτίσει έναν μήνα σε κατάστημα κράτησης, ενώ ανέστειλε το υπόλοιπο της ποινής του. Σύμφωνα με την απόφαση, η ποινή καθίσταται άμεση εκτελεστή, καθώς δεν δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Απολογούμενος ο 24χρονος, με καταγωγή από το Ιράκ, αρνήθηκε την πράξη, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που είχε καταγγείλει ο ανήλικος τον περασμένο Φεβρουάριο. Ως μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε η μητέρα του 11χρονου που περιέγραψε όσα της μετέφερε ο γιος της.

Ο δράστης είχε ακινητοποιηθεί από θαμώνες του εμπορικού κέντρου και στη συνέχεια συνελήφθη. Τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα με ειδική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Διοικητής ΟΑΕΔ στον ΑΝΤ1: Πώς θα λειτουργήσει η επιδότηση στέγης

Χάρι και Μέγκαν έκαναν μυστική επίσκεψη στην Ελισάβετ