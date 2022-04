Πολιτική

Το Τσεσμέ ξανά στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Μεσόγειο βγήκε και πάλι το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Τσεσμέ.

Με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανακοίνωσε η Τουρκία την παρουσία του ερευνητικού σκάφους της στην ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στο Twitter, το Τσεσμέ θα βρίσκεται στη Μεσόγειο έως τις 21 Απριλίου.

Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η περιοχή στην οποία θα βρίσκεται το τουρκικό ερευνητικό.

«Ανατολική Μεσόγειος. Το ερευνητικό μας σκάφος CESME θα συνεχίσει τις ‘Μελέτες Υδρογραφικής Έρευνας και Ενημέρωσης-Aπογραφής Ναυαγίων’ μέχρι τις 21 Απριλίου», αναφέρεται στο σχετικό τουίτ.

?? Dogu Akdeniz



TCG CESME arast?rma gemimiz, 21 Nisan’a kadar “Hidrografik Mesaha ve Bat?k Envanteri Guncelleme Cal?smalar?”na devam edecek.#MSB pic.twitter.com/xKDd5eMyam — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) April 14, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: ένα μήνα φυλάκιση για παρενόχληση 11χρονου

Χάρι και Μέγκαν έκαναν μυστική επίσκεψη στην Ελισάβετ