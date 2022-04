Life

Πάνος Νάτσης: η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη για τον φίλο του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη με σκηνή από την τελευταία σειρά που συμμετείχε ο αδικοχαμένος ηθοποιός, Πάνος Νάτσης.

Ο ηθοποιός Πάνος Νάτσης, έφυγε από τη ζωή σε δυστύχημα που είχε με την μηχανή του το Σάββατο 29 Ιανουαρίου σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο.

Ο ηθοποιός, συμμετείχε στη νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σέρρες», που προβάλλεται αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1+ που έκανε πρεμιέρα και ο επιτυχημένος ηθοποιός και σεναριογράφος, μοιράστηκε ένα βίντεο για να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου ηθοποιού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο σε μία σκηνή με τον Πάνο Νάτση από τη σειρά, στο οποίο ο ηθοποιός, φαίνεται να βάζει μια βαλίτσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και αποχαιρετά τους γονείς του.

«Θα ξανά έρθω, θα τα λέμε και από το τηλέφωνο», λέει ο ηθοποιός αποχαιρετώντας τους αγαπημένους του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ykapoutzidis (@ykapoutzidis)

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Χάρι και Μέγκαν έκαναν μυστική επίσκεψη στην Ελισάβετ

Το Τσεσμέ ξανά στην ανατολική Μεσόγειο