Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Πανσέληνος και εντάσεις το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

"Μην ξεφεύγετε από τους στόχους σας" ανέφερε χαρακτηριστικά η Λίτσα Πατέρα ξεκινώντας τις προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο.

Θα υπάρξουν εντάσεις στις σχέσεις, όμως πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση στους στόχους και εκείνοι θα επιτευχθούν.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, η Πανσέληνος θα επηρεάσει αρκετά το Σαββατοκύριακο και έτσι καλό θα είναι να υπάρξει κάποιος τρόπος αποφόρτισης όπως μία εκδρομή.

Προσοχή σε θέματα υγείας και εργασίας, ενώ προσοχή χρειάζεται και σε οικογενειακά ζητήματα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

