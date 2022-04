Κοινωνία

Καιρός: “Διχασμένος” με αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο

«Διχασμένος» θα είναι ο καιρός το Σάββατο και την Κυριακή με βασικό στοιχείο την αφρικανική σκόνη και τις δύο μέρες.

Αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός στη χώρα μας και σήμερα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, σταδιακή αλλαγή αναμένεται το Σαββατοκύριακο, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό, προερχόμενο από την Βόρεια Αφρική, θα πλησιάσει τη χώρα μας από τα νοτιοδυτικά.

Έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αρχικά το Σάββατο θα είναι οι παροδικές νεφώσεις και η μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στην δυτική και νότια χώρα, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί σταδιακή μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Την Κυριακή όμως αναμένονται βροχές σε μεγάλο μέρος κυρίως της ηπειρωτικής χώρας, με τις βροχοπτώσεις να είναι τοπικά αξιόλογες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Αξιοσημείωτη θα είναι επίσης η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς τοπικά σε σχέση με τις θερμοκρασίες του Σαββάτου. Παράλληλα με την πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ στη Δυτική Μακεδονία χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε ημιορεινά τμήματα.

Τέλος, σύμφωνα με το προγνωστικό σύστημα DUSTMETEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατα την διάρκεια της Κυριακής αναμένεται να κορυφωθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης πάνω από τη χώρα μας με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ενώ μείωση των συγκεντρώσεων αναμένεται από τη Δευτέρα.

