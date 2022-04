Life

Υπόθεση Λιγνάδη - Κούγιας: η δίκη αυτή θα διαρκέσει πολύ (βίντεο)

Τι δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" ο δικηγόρος του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας.

Η δίκη του ηθοποιού, Δημήτρη Λιγνάδη συνεχίζεται, με την εξέταση του δεύτερου μάρτυρα που κατήγγειλε βιασμό.

Ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την εξέλιξη της δίκης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, "Εμείς θέλουμε να αποδείξουμε με τον κ. Λιγνάδη ότι είναι ιστορία κατασκευής, και ουδέποτε έγιναν αυτά τα γεγονότα."

Και συνέχισε αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο ότι προβάλλεται ένα τμήμα μόνο των όσων λέγονται στη δίκη. "Εμένα με έχει σοκάρει η παραπληροφόρηση. Δεν μπορεί σε μία διαδικασία 6 ωρών το μόνο που βγήκε στο φως να είναι αυτό με την κ. Κουρτέση." είπε συγκεκριμένα ο ποινικολόγος.

Τέλος προέβλεψε ότι η δίκη αυτή θα διαρκέσει πολύ, μέχρι τον Ιούνιο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σκόπος των ερωτήσεων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, του Αλέξη Κούγια είναι να πλήξει την εγκυρότητα του μάρτυρα, όπως και στον πρώτο, θέλοντας να καταδείξει τα κενά στην κατάθεση του δεύτερου μηνυτή.

