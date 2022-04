Πολιτική

Μητσοτάκης: χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπό

Τα εύσημα του έδωσε ο Πρωθυπουργός, στις ηγεσίες των υπουργείων Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο τους.

Τα θερμά του συγχαρητήρια στις ηγεσίες των υπουργείων Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο που έφεραν εις πέρας, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών, από τις υπηρεσίες και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης.

Σκεφτόμουν ότι ο ορισμός της προόδου είναι σχετικά απλός: πρόοδος είναι να μην συμβιβάζεσαι με τη λογική ότι τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: Τα είπε όλα η συμπολίτης μας, που μπορεί με την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού με έναν ειδικό τού οργανισμού να διεκπεραιώνει τα αιτήματα της. Τίποτε δεν ήταν αυτονόητο, εργάστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι και το έργο αυτό έχει πολύ μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας. Το 1555 δεν είναι ένα απλό call center. θα ήθελα να καλέσω τους πολίτες να κάνουν μεγαλύτερη χρήση του 1555. Αυτό αυξάνει τον πήχη των απαιτήσεων των πολιτών, καθώς το 1555 θα γίνεται ακόμη πιο γνωστό. Να συνεχιστεί και στο μέλλον αυτή η ιστορία επιτυχίας. Και είναι σπουδαίο για μια δημόσια υπηρεσία να βραβεύεται ως call center της χρονιάς. Αλλάζουμε το κράτος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπό.

Και συνέχισε ο πρωθυπουργός: Με αυτόν τον τρόπο χτίζονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ριζώσει η δημοκρατία μας. Θεωρώ σημαντικό τον θεσμό του πιστοποιημένου δικηγόρου και λογιστή. Ένα ακομμάτιστο κράτος βλέπει όλους τους πολίτες με την ίδια ματιά, ωστόσο, οφείλει να κοιτά με προσοχή αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Οι πιο αδύναμοι είναι τα θύματα της γραφειοκρατίας και της αδιαφάνειας. Θα συνεχίσουμε με την ίδια ζέση στην ίδια κατεύθυνση. Φανταστείτε ένα 1555 για όλο το Κράτος. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους δεν σταματά για να κάνουμε πράξη το σύνθημα πως η εξυπηρέτηση είναι πράγματι κοινωνική πολιτική.

Πάνω από 200 ηλεκτρονικές υπηρεσίες από ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ και Υπουργείο Εργασίας

Περισσότερες από 200 ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ), του ΟΠΕΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, μέσω των οποίων εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι και αγρότες έχουν ολοκληρώσει 260 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές τα τελευταία 2,5 χρόνια, είναι η νέα πραγματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών που μέχρι πρότινος ήταν αντιμέτωποι με το χάος των κατεβασμένων τηλεφώνων, τις ατελείωτες ουρές και την ταλαιπωρία υπογραμμίζουν από την κυβέρνηση.

«Μας έλεγαν προεκλογικά οι πολίτες "αλλάξτε το κράτος", αυτό ακριβώς κάνουμε. Το κάνουμε στην πράξη και κάθε μέρα δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο όχι ως αυτοσκοπό. Πρώτα και πάνω από όλα είναι ο πολίτης, η εξυπηρέτησή του και ο απαραίτητος σεβασμός τον οποίο οφείλουμε να του δείξουμε», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρονται πλέον στους πολίτες.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η λειτουργία του αριθμού 24ωρης δωρεάν εξυπηρέτησης 1555, για εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και κοινωνικά θέματα, ο οποίος έχει δεχτεί περισσότερες από 1,7 εκατομμύρια κλήσεις σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών, ενώ σχεδόν το 99% των πολιτών που τον χρησιμοποίησαν έλαβαν απαντήσεις στα απλά ή σύνθετα ερωτήματα τους.

Παρουσιάστηκαν επίσης τα νεότερα κανάλια επικοινωνίας του κράτους με τον πολίτη, όπως οι υπηρεσίες myOAEDlive και myEFKAlive που προσφέρουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης μέσω βιντεοκλήσης (υπηρεσίες πολύτιμες ειδικά για ΑμΕΑ, κατοίκους απομακρυσμένων, ορεινών ή νησιωτικών περιοχών), ο νέος θεσμός των ηλεκτρονικών ραντεβού αλλά και οι καρποί της συνεργασίας του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, μέσω των οποίων έχουν γίνει 2,5 εκατομμύρια συναλλαγές.

«Τελικά ο ορισμός της προόδου είναι σχετικά απλός. Πρόοδος -στο δικό μου το μυαλό- είναι να μην συμβιβάζεσαι με την κατεστημένη λογική ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη χώρα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εδώ η τεχνολογία βοηθάει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας: τους ανάπηρους οι οποίοι μπορεί να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών οι οποίοι ξαφνικά αντιλαμβάνονται ότι μέσα από το σπίτι τους μπορούν να επικοινωνήσουν φυσικά, μέσω βιντεοκλήσης, με κάποιον δημόσιο υπάλληλο ο οποίος μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας είναι συνήθως τα μεγαλύτερα θύματα της γραφειοκρατίας και της αδιαφάνειας που συχνά αυτή συνεπάγεται», πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η εξυπηρέτηση του πολίτη πράγματι αποτελεί κοινωνική πολιτική, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φορολογούμενων έθρεψε τη δυσαρέσκεια, η οποία ενίσχυσε τον λαϊκισμό.

«Αυτή η περιφρόνηση του πολίτη από το κράτος, στο δικό μου το μυαλό, αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα της ρήξης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και κράτους. Εάν ο πολίτης αισθάνεται ότι πληρώνει τους φόρους του αλλά το κράτος τον περιφρονεί και δεν τον σέβεται, θα ακούσει πολύ πιο εύκολα λαϊκίστικες φωνές που θα του παρουσιάζουν απλοϊκές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Πιστεύω ότι όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε στον πυρήνα της είναι και μία άσκηση ενδυνάμωσης της ίδιας της δημοκρατίας και των θεσμών μας. Διότι με αυτό τον τρόπο χτίζονται τελικά σχέσεις εμπιστοσύνης», συμπλήρωσε.

«Η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι πρωτίστως κοινωνική πολιτική. Είναι κοινωνική πολιτική ειδικά για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ όπου καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες πάνω από 8 εκατομμυρίων πολιτών. Όμως για πολλούς εντός του Υπουργείου και περισσότερο εντός του ΕΦΚΑ παραδόξως δεν θεωρούνταν πρόβλημα! Αποφασίσαμε να μην μείνουμε απαθείς. Να μην αποδεχθούμε ως έχει την πραγματικότητα. Και προχωρήσαμε άμεσα στην υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών. Θέλω να είμαι σαφής. Δεν πανηγυρίζουμε. Δεν θεωρούμε ότι τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση έχουν αντιμετωπιστεί στο σύνολο τους. Η πρόοδος ωστόσο στο κομμάτι αυτό είναι παραπάνω από εμφανής. Και οφείλουμε να το τονίσουμε και να το προβάλλουμε. Γιατί πολλοί συμπολίτες μας μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του 1555, δεν γνωρίζουν τις 200 ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή δεν πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους και να μπορούν να πάρουν την σύνταξη τους σε λιγότερο από τρεις μήνες. Η προβολή λοιπόν της πολιτικής μας και των αποτελεσμάτων της είναι απαραίτητη όχι μόνο γιατί θα πείσει αλλά και γιατί θα κάνει καλύτερη την καθημερινότητα τόσο εκατομμυρίων πολιτών», επεσήμανε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πολιτική με κοινωνικό πρόσημο. Διευκολύνει το σύνολο των πολιτών και επιπλέον παράγει προστιθέμενη αξία για τους πιο αδύναμους: για τον άνεργο, τον εργαζόμενο γονιό, το άτομο με αναπηρία, τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Η εντολή που έχουμε λάβει από τους πολίτες και οι κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συγκλίνουν ακριβώς σε αυτό: «φτιάξτε κράτος για τον πολίτη». Για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, υλοποιούμε έναν πολυεπίπεδο σχεδιασμό που αποσκοπεί ακριβώς στη διευκόλυνση της καθημερινότητας. Και αυτό γίνεται μέσα από την ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες, μέσα από τη βελτίωση της εξυπηρέτησης μέσα από την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του Κράτους. Το 1555, το myOAEDlive, το myEFKAlive και ευρύτερα όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αποτελούν έκφανση της προσήλωσής μας στη δημιουργία υπηρεσιών που έχουν τον πολίτη στο επίκεντρο. Φιλοσοφία μας είναι να δημιουργούμε λειτουργικές και ευέλικτες υπηρεσίες και να «χτίζουμε» μέσα από αυτές τα επόμενα βήματα, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες και την εμπειρία που αποκτάμε μέσα από τη λειτουργία των συστημάτων που ενεργοποιούμε. Μέρα με τη μέρα, με κάθε νέα υπηρεσία, η Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα ψηφιακό, παραγωγικό και υποστηρικτικό προς τον πολίτη κράτος», ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Από την κυβέρνηση σημειώνουν για τον νέο αριθμό εξυπηρέτησης 1555 πως όλοι οι πολίτες μπορούν πλέον να καλούν δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο και με ελάχιστο χρόνο αναμονής για εργασιακά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά ζητήματα.

Ήδη μέσα στους 8 πρώτους μήνες λειτουργίας του εξυπηρέτησε πάνω από 1,7 εκατομμύριο κλήσεις πολιτών, με 8 στους 10 να δηλώνουν ικανοποιημένοι από το επίπεδο εξυπηρέτησης.

Από την κυβέρνηση προσθέτουν ότι πάνω από 200 υπηρεσίες από τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας, παρέχονται ηλεκτρονικά.

«Οι περισσότερες αναπτύχθηκαν από το 2019 και μετά. Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν διενεργηθεί πάνω από 260 εκατομμύρια συναλλαγές», αναφέρουν ενώ για τα ηλεκτρονικά ραντεβού, λένε πως το μέτρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην αρχή της πανδημίας και διατηρήθηκε στη συνέχεια, καταργώντας τις ουρές στα γκισέ του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ και διευκόλυνε την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, αλλά και των υπαλλήλων.

Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί πάνω από 3,8 εκατ. ηλεκτρονικά ραντεβού σε ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ.

Επίσης για τις υπηρεσίες myEFKAlive και myOAEDlive, λένε πως αφορούν την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω βιντεοκλήσης από υπάλληλο των Φορέων.

Πρόκειται για υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη σε κατοίκους απομακρυσμένων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών ή ανάπηρους συμπολίτες κ.λπ. Πάνω από 12.000 τηλεδιασκέψεις τους τελευταίους 8 μήνες.

Για τη χρήση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, του ΟΠΕΚΑ και του ΟΑΕΔ και μέσω των ΚΕΠ, συμπληρώνουν πως η συνεργασία αυτή έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες. Επίσης έχουν γίνει πάνω από 2,5 εκατομμύρια συναλλαγές μέσω ΚΕΠ.

Παράλληλα υπογραμμίζουν την αναβάθμιση των ιστοσελίδων τόσο του Υπουργείου όσο και των Φορέων με αντίστοιχη ενίσχυση της προβολής των ψηφιακών υπηρεσιών.

