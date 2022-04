Κοινωνία

Άρειος Πάγος: απόλυση δικαστών λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων

Για υπηρεσιακή ανεπάρκεια απομακρύνθηκαν από τον Άρειο Πάγο ακόμα δύο δικαστές.

Η 47μελής Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (ΑΠ) απέλυσε δύο δικαστές για υπηρεσιακή ανεπάρκεια λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Παράλληλα, για τους ίδιους λόγους σε μία πρόεδρο Πρωτοδικών, επιβλήθηκε προσωρινή παύση 6 μηνών.

Να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο έως τώρα έχουν απολυθεί από την Πειθαρχική Ολομέλεια του ΑΠ, συνολικά 15 δικαστές και εισαγγελείς.

Ειδικότερα, στην Πειθαρχική Ολομέλεια με πρόεδρο τη Μαρία Γεωργίου και με τη συμμετοχή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα, παραπέμφθηκαν με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης 6 δικαστές και εισαγγελείς. Εξ αυτών, οι δυο απολύθηκαν οριστικά, σε μία επιβλήθηκε προσωρινή παύση 6 μηνών, απηλλάγη ένας Πρωτοδίκης και δύο υποθέσεις αναβλήθηκαν.

Τους αρεοπαγίτες τους απασχόλησε η παραπομπή με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης εισαγγελέως Πρωτοδικών η οποία όταν υπηρετούσε στην Κέρκυρα είχε 3.010 εκκρεμείς δικογραφίες.

Από τις εκκρεμείς 3.010 δικογραφίες που είχε η εν λόγω εισαγγελέας, οι 1.800 περίπου βρέθηκαν στο σπίτι της, οι 324 κατασχέθηκαν σε φιλικό της σπίτι, άλλες 626 -μετά από έρευνα- βρέθηκαν σε άλλο φιλικό της σπίτι και κατασχέθηκαν, ενώ 31 δικογραφίες ήταν ενσωματωμένες μέσα σε άλλες. Μάλιστα, αναζητούνται ακόμη άλλες 153 δικογραφίες. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη για κατάχρηση εξουσίας και υπεξαίρεση δημοσίων εγγράφων.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας η επίμαχη εισαγγελική λειτουργός διά μέσω «αγγελιοφόρου» δικηγόρου, υπέβαλε αίτημα αναβολής επικαλούμενη ότι έχει υπέρταση, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση που συνιστούσε τη μη μετακίνησή της επί πέντε ημέρες, μέσα στις οποίες ήταν και η ημέρα σύγκλησης της Πειθαρχικής Ολομέλειας και ότι ο δικηγόρος της έχει άλλες δίκες εκτός Αθηνών και δεν μπορεί να παραβρεθεί.

Το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε και ο εισηγητής-αρεοπαγίτης επισήμανε ότι η ελεγχόμενη εισαγγελέας έχει επιδείξει βαριά αμέλεια, παντελή έλλειψη δικαστικής συνείδησης και πρότεινε την οριστική παύση της από το εισαγγελικό σώμα.

Ο κ. Πλιώτας ανέφερε ότι η συμπεριφορά της εισαγγελέως Πρωτοδικών έχει μοναδικότητα και αποτελεί μια θλιβερή κατάσταση που έθιξε το κύρος της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, εξέφρασε τα ερωτήματα πώς είναι δυνατόν να παρέμεινε στην Κέρκυρα επί 18 ολόκληρα χρόνια (2002 έως 2020), αλλά και γιατί δεν γινόταν ενημέρωση των βιβλίων της γραμματείας για τις καταθέσεις μηνύσεων και άλλων ένδικων μέσων, όπως και για την πορεία των υποθέσεων.

Κατόπιν αυτών η Πειθαρχική Ολομέλεια ομόφωνα την απέλυσε οριστικά, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και δεν της έδωσε τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε άλλη θέση του δημοσίου τομέα.

Παράλληλα, πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών πριν από 3,5 μήνες βρέθηκε και πάλι ενώπιον της Πειθαρχικής Ολομέλειας με το ερώτημα της οριστικής παύσης, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, κ.λπ. Τότε επικαλέστηκε λόγους υγείας του παιδιού της και της δόθηκε μια ευκαιρία να μηδενίσει τις εκκρεμείς υποθέσεις, πολύ περισσότερο επειδή βελτιωνόταν η κατάσταση του παιδιού της όπως ισχυρίσθηκε και η ίδια δεσμεύθηκε ότι θα ολοκληρώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, τον περασμένο Μάρτιο είχε ακόμα στα χέρια της 282 εκκρεμείς υποθέσεις (ειδικά εργατικών διαφορών), εκ των οποίων οι 49 ήταν από το παρελθόν, ενώ οι καταγγελίες δικηγόρων και πολιτών συνεχιζόντουσαν για υπέρμετρες καθυστερήσεις σε αποφάσεις που χειριζόταν.

Η εισηγήτρια πρότεινε να απολυθεί οριστικά λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της, πολύ περισσότερο επειδή η κατάστασή της είναι μη αναστρέψιμη κάτι που είναι σε βάρος του κύρους της Δικαιοσύνης. Η ίδια η ελεγχόμενη για τις καθυστερήσεις επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας του παιδιού της οι οποίοι την ανάγκασαν να έχει τις καθυστερήσεις.

Από την πλευρά του, ο κ. Πλιώτας τόνισε ότι πριν από 3,5 μήνες, τον περασμένο Δεκέμβριο, της δόθηκε μια ευκαιρία, την οποία δεν εκμεταλλεύθηκε, ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν επανειλημμένες διαμαρτυρίες για καθυστερήσεις. Κλείνοντας, ανέφερε ότι δεν διαφαίνεται να υπάρχει βελτίωση και πρότεινε να παυθεί οριστικά και να πάει στο Δημόσιο.

Τελικά, ομόφωνα η Πειθαρχική Ολομέλεια την έπαυσε οριστικά και της έδωσε τη δυνατότητα να απασχοληθεί στο Δημόσιο.

Ακόμη, μία εισαγγελέας Πρωτοδικών παραπέμφθηκε στην Πειθαρχική Ολομέλεια με το ερώτημα της οριστικής παύσης για μεγάλης διάρκειας και αυθαίρετες απουσίες από την υπηρεσία της όταν υπηρετούσε σε νησί του Αιγαίου.

Στην εισαγγελική λειτουργό αποδίδονται αιφνιδιαστικές και μεγάλης διάρκειας απουσίες από τα καθήκοντά της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε αποχώρησε από το νησί που υπηρετούσε και μέσα από το πλοίο ενημέρωσε για την αιφνίδια αναχώρησή της, ενώ σε άλλη περίπτωση από τη Θεσσαλονίκη έστειλε βεβαίωση του ιατρού άνδρα της, στην οποία βεβαίωνε ότι ασθένησε και δεν μπορεί να επιστρέψει στο νησί. Επίσης, επικαλούμενη ασθένεια του παιδιού της ή της ίδιας αποχωρούσε απροειδοποίητα από την Εισαγγελία που υπηρετούσε, ενώ σημείωνε καθυστερήσεις και στην επιστροφή της.

Η εισηγήτρια- αρεοπαγίτης επισήμανε ότι δεν υπήρξε συνεπείς και δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το λειτούργημά της, ενώ η προϊσταμένη της την χαρακτήρισε «παράξενη». Η εγκαλούμενη αρνήθηκε σχεδόν τα πάντα και επικαλέστηκε ότι ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, λόγω της υγείας του παιδιού της.

Ο κ. Πλιώτας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά της, σημειώνοντας ότι έχει πέσει σε βαρύτατα αδικήματα, επιβαρύνοντας παράλληλα τους συναδέλφους της, ενώ η Πειθαρχική Ολομέλεια κατά πλειοψηφία της επέβαλε προσωρινή παύση 6 μηνών από τα καθήκοντά της.

