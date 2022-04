Κοινωνία

Συμμορία είχε “ρημάξει” δεκάδες σπίτια (εικόνες)

Τι εντόπισαν και κατέσχεσαν οι Αρχές από το "ορμητήριό" τους στη Μαγούλα.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 14-4-2022, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών των ανωτέρω Υπηρεσιών και τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε, στην περιοχή της Μαγούλας, έξι (6) ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας επιπλέον συνεργός τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, ληστρική κλοπή και παράβαση της Νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, το Τ.Α. Ωρωπού ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα και αξιοποιώντας το σύνολο του προανακριτικού υλικού, αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, που είχε συσταθεί τουλάχιστον από τις αρχές Φθινοπώρου του 2021 και διέπραττε καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα διακεκριμένες κλοπές από οικίες και ταυτοποίησε τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένου και του αρχηγικού.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, δρώντας μεθοδικά και με εναλλασσόμενη σύνθεση, έχοντας ως ορμητήριο την περιοχή της Μαγούλας Αττικής, επιδίδονταν σε κλοπές από οικίες στις περιοχές του Ωρωπού, του Σχηματαρίου, των Οινοφύτων και Δηλεσίου Βοιωτίας καθώς και περιχώρων της Χαλκίδας Ευβοίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης, χρησιμοποιούσαν τα ιδιόκτητα οχήματά τους ως «επιχειρησιακά», στα οποία τοποθετούσαν κλαπείσες πινακίδες κυκλοφορίας, που οι ίδιοι είχαν φροντίσει να αφαιρέσουν από την περιοχή των Οινοφύτων – Σχηματαρίου.

Ακολουθούσαν σταθερά δρομολόγια προσέγγισης και απομάκρυνσης, από τις περιοχές που δρούσαν και επέλεγαν μόνιμες κατοικίες που απουσίαζαν οι ένοικοί τους.

Από τις οικίες αφαιρούσαν κυρίως χρήματα, κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεοράσεις, παιχνιδομηχανές, κινητά τηλέφωνα κλπ).

Από την μέχρι σήμερα έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν διαπράξει με τον παραπάνω τρόπο, τουλάχιστον -44- κλοπές σε οικίες και όχημα, μία ληστρική κλοπή και -6- περιπτώσεις κλοπών πινακίδων κυκλοφορίας από οχήματα.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν ανέρχεται στις 250.000 ευρώ.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 τηλεοράσεις

5 ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές

3 ηλεκτρονικά ηχεία

3 φορητοί Η/Υ

3 κινητά τηλέφωνα.

2 τροχοί κοπής μετάλλων

60 μέτρα καλωδίων χαλκού

4 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας

κοσμήματα

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζονται.

