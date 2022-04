Life

Ριάνα: Χώρισε με το σύντροφό της λίγο πριν γεννήσει;

Οι φήμες περί απιστίας ....

Η Rihanna τους τελευταίους μήνες έγινε σύμβολο της cool νέας μητέρας στη διεθνή showbiz. Φωτογραφίες της με τη φουσκωμένη κοιλίτσα σε συνδυασμό με τη χαλαρή, σικάτη και πάντα πολύ άνετη εμφάνισή της σε κοσμικά γεγονότα, διαμόρφωσε μια νέα εικόνα διεθνώς για τις εγκύους γυναίκες.

Καθώς η Rihanna σπάζοντας ταμπού πολλών δεκαετιών έδειξε πόσο sexy και ακομπλεξάριστα άνετη μπορεί να είναι μια γυναίκα που κυοφορεί.

Ωστόσο, τα νέα σάστισαν τα διεθνή ΜΜΕ, καθώς η 33χρονη σταρ της μουσικής φαίνεται πως αποφάσισε να χωρίσει με τον ASAP Rocky και πατέρα του παιδιού που ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο.

