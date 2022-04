Life

“Η Φάρμα”: Η ώρα του μεγάλου τελικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική μάχη στη «Φάρμα» ξεκινά!



6 φιναλίστ στη μάχη του Μεγάλου Τελικού.

6 αγωνίσματα στο κυνήγι για το Έπαθλο.

17 πρώην παίκτες στην… κάλπη για τον Μεγάλο Νικητή.

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική μάχη στη «Φάρμα» ξεκινά!

Απόψε στις 22:15, το Σάββατο στις 22:45 και την Κυριακή στις 23:00 οι παίκτες – αγρότες μπαίνουν στην τελική ευθεία και ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους. Τώρα, πρέπει να τα δώσουν όλα!

Τίποτα δεν είναι σίγουρο! Όλα παίζονται στα τελευταία τρία επεισόδια της «Φάρμας»!

Ο Σάκης Τανιμανίδης θα δώσει το σύνθημα για τις τελευταίες δύσκολες δοκιμασίες και θα μεταφέρει με τον μοναδικό του τρόπο τα συναισθήματα μιας περιπέτειας δύναμης, αντοχής, αλλά και έντονης στρατηγικής που φτάνει στο τέλος της.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ, ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΛΙΑ, ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ), ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ και ΦΑΝΗ ΧΑΛΚΙΑ θα αναμετρηθούν σε 6 αγωνίσματα με σκοπό να κερδίσουν όσους περισσότερους βαθμούς μπορούν.

Στους βαθμούς που θα συγκεντρωθούν από τα αγωνίσματα, θα προστεθούν και οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν οι φιναλίστ από την ψηφοφορία των παικτών, οι οποίοι θα επιστρέψουν στη «ΦΑΡΜΑ» για να παρακολουθήσουν τον Μεγάλο Τελικό.

Ποιος θα τραυματιστεί και θα αποχωρήσει από την κούρσα της διεκδίκησης του επάθλου;

Ποιον θα ψηφίσουν οι παίκτες;

Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής που θα πάρει τον τίτλο του «Αγρότη της χρονιάς», αλλά και τα 100.000 ευρώ;

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνος Νάτσης: η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη για τον φίλο του (βίντεο)

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε Κορωπί και Μαρκόπουλο (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Ηλιάδης: να έλεγα “φονιά” τη μάνα της Τζωρτζίνας; (βίντεο)