“Ήλιος”: τα τελευταία επεισόδια (εικόνες)

Η καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 ρίχνει “αυλαία“ με δύο συγκλονιστικά επεισόδια.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα δύο τελευταία επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος" που θα προβληθούν την Μεγάλη Δευτέρα και στην Μεγάλη Τρίτη, στις 16:00.

Οι περιλήψεις των δύο επεισοδίων…

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 16:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 139

Η Αλίκη δεν νοιώθει έτοιμη να κάνει νέο ξεκίνημα στη ζωή της και ο Παύλος προσπαθεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο γάμο του. Η Αθηνά, σε μια μικρή άδεια απ’ το ψυχιατρείο, ξανασμίγει με λαχτάρα με το μωρό της. Η Ελένη μαθαίνει από τον Αντρέα μία αλήθεια που δεν μπορεί να πιστέψει. Η Λήδα, που από τύχη γλίτωσε την επίθεση εναντίον της, προσπαθεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη του ενόχου. Ο Στέφανος εξαναγκάζει την Βίβιαν να τον βοηθήσει στα σκοτεινά σχέδιά του, την ίδια στιγμή που η Αθηνά αποφασίζει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της...

Μ. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 16:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 140

Η Αθηνά μεταφέρεται στις φυλακές και η Αλίκη προσπαθεί με τη βοήθεια του Χρήστου να αποδείξει ότι ο Μάνος είναι στην πραγματικότητα ο Στέφανος. Ο Παύλος διακρίνει μία περίεργη συμπεριφορά στον Αντρέα, πράγμα που ανατρέπει όσα πίστευαν όλοι μέχρι τώρα… Η Γεωργία παραδέχεται στον εαυτό της, αλλά και στον Παύλο ότι η σχέση τους δεν μπορεί να προχωρήσει. Εκείνος ανοίγεται για άλλη μια φορά στην Αλίκη…Η κατά μέτωπο σύγκρουση του Χρήστου με τον Στέφανο θα οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα…

#Hlios

