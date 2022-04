Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνα δρόμου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου. Ποιοι δρόμοι θα μείνουν κλειστοί.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η ΕΛΑΣ την Κυριακή (17/4)σε Παλαιό Φάληρο και Άλιμο λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «13ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος».

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 05.00 έως 13.00, στις εξής λεωφόρους:

- Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Συγγρού (θέση Ψαλίδι) και της Λ. Αμφιθέας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

- Παλαιά Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιωάννου Φιξ και της Νέας Λ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Επιπρόσθετα θα γίνει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 04.00 έως 13.00, στην Ανώνυμη Οδό (έμπροσθεν Θ/Κ Αβέρωφ -Δημοτικού Κολυμβητηρίου Π. Φαλήρου), στο τμήμα της από την νότια είσοδο της Μαρίνας Φλοίσβου έως την οδό Μωραϊτίνη (έμπροσθεν TAE KWON DO) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια της διακοπής, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται:

- Από ΑΘΗΝΑ προς ΓΛΥΦΑΔΑ: Μέσω της Λ. Αμφιθέας.

- Από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΓΛΥΦΑΔΑ: Μέσω του ανερχόμενου ρεύματος της Λ. Συγγρού (προς Αθήνα), ακολουθώντας τη διαδρομή Ζησιμοπούλου-Αγ. Αναργύρων-Αμφιθέας ή Δημοσθένους-Αμφιθέας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Ποσειδώνος και εν συνεχεία προς Γλυφάδα.

