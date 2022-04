Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το ΟΑΚΑ δικό του για... πάντα!

Συμφώνησαν το Υφυπουργείο Αθλητισμού και οι «πράσινοι». Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.



Στην παραχώρηση της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για 49 χρόνια, συμφώνησαν το Υφυπουργείο Αθλητισμού και οι «πράσινοι». Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έλθει προς ψήφιση στη Βουλή το προσεχές διάστημα και, όπως τονίζεται από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, «... η παραχώρηση εντάσσεται στη συνολική αναβάθμιση και αξιοποίηση του ΟΑΚΑ, η οποία συντελείται με το πλέον επωφελή τρόπο για τον ελληνικό αθλητισμό».

Η συμφωνία των δύο πλευρών εξασφαλίζει ότι το κλειστό του ΟΑΚΑ θα παραμείνει στη διάθεση της ΕΟΚ, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σε αγώνες και προπονήσεις των εθνικών ομάδων και για τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την εδώ και καιρό αποστασιοποίησή του από τα διοικητικά δρώμενα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ασχολήθηκε προσωπικά με το ζήτημα του γηπέδου. Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» θεωρεί ότι η εξασφάλιση στέγης για τον Παναθηναϊκό ενδέχεται να κάνει πιο εύκολη την προσέλκυση επενδυτή για την ΚΑΕ.

«Μια από τις πιο σημαντικές ημέρες στην Ιστορία του Συλλόγου»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμφωνία με την κυβέρνηση περί παραχώρησης του κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο ΟΑΚΑ για τα επόμενα 49 χρόνια. Η «πράσινη» εταιρεία χαρακτηρίζει την 15η Απριλίου ως «μια από τις πιο σημαντικές ημέρες στην Ιστορία του Συλλόγου» και υπογραμμίζει ότι «δίνεται η πολυπόθητη λύση στο διαχρονικό πρόβλημα της στέγασης της πιο επιτυχημένης επαγγελματικής ομάδας στην Ιστορία του ελληνικού αθλητισμού». Παράλληλα, τονίζει πως «η παραχώρηση του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό υπήρξε πρωταρχικό μας μέλημα, καθώς το γήπεδο αποτελεί το βασικό θεμέλιο για την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία ενός Συλλόγου».

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την ιστορική συμφωνία αυτής με την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την παραχώρηση του Κλειστού Γηπέδου μπάσκετ στο ΟΑΚΑ για τα επόμενα 49 χρόνια.

Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές ημέρες στην Ιστορία του Συλλόγου και δη του τμήματος μπάσκετ, καθώς δίνεται η πολυπόθητη λύση στο διαχρονικό πρόβλημα της στέγασης της πιο επιτυχημένης επαγγελματικής ομάδας στην Ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Πλέον ο Παναθηναϊκός αποκτά τα κλειδιά του δικού του σπιτιού, του γηπέδου στο οποίο έχουν γραφτεί χρυσές σελίδες για το Σύλλογο. Η παραχώρηση του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό υπήρξε πρωταρχικό μας μέλημα, καθώς το γήπεδο αποτελεί το βασικό θεμέλιο για την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία ενός Συλλόγου. Η «Μέκκα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι πλέον «πράσινη».

Ευχαριστούμε θερμά την ελληνική Κυβέρνηση για τη συνεργασία και την απόδοση δικαιοσύνης στο τμήμα καλαθοσφαίρισης που εδώ και δεκαετίες κρατά ψηλά το αθλητικό λάβαρο της χώρας με συνέπεια, σεβασμό και ευθύνη απέναντι στους Έλληνες φιλάθλους».

Γιαννακόπουλος: Το βασικό θεμέλιο για το μέλλον ενός αυτόφωτου, αυτοδύναμου αλλά και αυτάρκη Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε, σε ανάρτησή του στο Instagram, τη συμφωνία για την παραχώρηση του ΟΑΚΑ ως «βασικό θεμέλιο για το μέλλον ενός αυτόφωτου, αυτοδύναμου αλλά και αυτάρκη Παναθηναικού». Ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού» τονίζει στην ανάρτησή του:

«Όσο και να σε λοιδορούν, όσο και να σε πολεμάνε με λάσπη και ψέματα, οι πράξεις είναι αυτές που μένουν και γράφουν την ιστορία. Μετά από 450 εκ., μετά από 6 Ευρωπαϊκά, μετά από 27 χρόνια σερί τίτλων έρχεται και ως τελευταίο λιθαράκι το βασικό θεμέλιο για το μέλλον ενός αυτόφωτου, αυτοδύναμου αλλά και αυτάρκη Παναθηναϊκού.

Ήρθε η ώρα που ο μπασκετικός Παναθηναϊκός αποκτά το δικό του γήπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους συνεργάτες μου Παναγιώτη Μπόμη και Μαργαρίτα Θάνου και το επιτελείο τους, που επί ένα χρόνο και βαλε δούλευαν σκληρά ώστε σήμερα να γίνει πράξη το μεγαλύτερο όνειρο των Παναθηναϊκών. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον γ.γ της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη διότι χωρίς την πολιτική βούληση τους κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί».

