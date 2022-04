Κόσμος

Ερντογάν: Στην Αγία Σοφία ο Τούρκος Πρόεδρος

Ο Τούρκος πρόεδρος εγκαινιάζει μεντερσέ με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης.

Της Άννας Ανδρέου

Στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στην Αγία Σοφία βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να εγκαινιάσει ένα αναστηλωμένο μεντρεσέ.





«Με τα εγκαίνια του Μεντρεσέ επαναφέρουμε ένα ακόμη έργο του οποίου ήθελαν να σβήσουν τα ίχνη του στην πόλη μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τα εγκαίνια του "Μεντρεσέ Αγία Σοφία" αφήνοντας αιχμές εναντίον της αντιπολίτευσης.

Το Μεντρεσέ είχε οικοδομηθεί επί Μωάμεθ του Πορθητή και κατεδαφίστηκε το 1924, όταν η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε μουσείο από τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Στην ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι «αυτό το μέρος λειτούργησε ως το πρώτο Μεντρεσέ της πόλης μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης», προσθέτοντας ότι «το Μεντρεσέ συνέχισε να υπηρετεί την εκπαίδευση μέχρι το 1924. Αργότερα κατεδαφίστηκε με την αιτιολογία ότι χαλούσε την εικόνα. Αυτό το ιστορικό Μεντρεσέ αφαιρέθηκε αθόρυβα».

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «για ένα διάστημα η Τουρκία έδωσε σωστές εξετάσεις κρατώντας ζωντανά τα έργα που αποτελούν κειμήλια των προγόνων της», κατηγορώντας γι αυτό την μονοκομματική νοοτροπία. Όπως και στον Μεντρεσέ της Αγίας Σοφίας, ιστορικά αντικείμενα έχουν καταστραφεί άλλοτε από αμέλεια, άλλοτε από απροσεξία και άλλοτε με ρεβανσιστική συμπεριφορά.

"Εκατοντάδες τζαμιά έχουν πουληθεί, ενοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί ως μουσεία, αποθήκες και αχυρώνες. Εντός των τειχών υπάρχουν περίπου 800 τζαμιά και δυστυχώς τα περισσότερα από τα τζαμιά έχουν κατεδαφιστεί και μετατραπεί σε αχυρώνες. Ακριβώς μέσα στην περίοδο εκείνης της νοοτροπίας», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Πηγή: hurriyet.com.tr

