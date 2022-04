Κοινωνία

Μάτι: Βούλευμα “καταπέλτης” για 5 πρώην στελέχη της πυροσβεστικής

Εκδόθηκε βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας. Παραπέμπονται σε δίκη 13 άτομα.



Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να απαγγελθεί σε βάρος τους κακουργηματικού βαθμού κατηγορία για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την ολέθρια πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου 2018, βρίσκονται πέντε πρώην στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά την έκδοση του βουλεύματος για την φωτιά που άφησε πίσω της 103 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που μελέτησαν την τεράστιου όγκου δικογραφία για τη φονική πυρκαγιά, αποφάσισαν ομόφωνα πως για την διαχείριση της κατάστασης πρέπει να λογοδοτήσουν για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος συγκεκριμένα πρόσωπα, να απαλλαγούν κάποια άλλα, αλλά και να ελεγχθούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο πολιτών πέντε τότε στελέχη της Πυροσβεστικής.

Κάνοντας δεκτό το αίτημα που υπέβαλε τρεις φορές ο ανακριτής της υπόθεσης Αθανάσιος Μαρνέρης για άσκηση δίωξης κακουργηματικού βαθμού σε στελέχη της Πυροσβεστικής, το οποίο αντίστοιχες φορές απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, οι δικαστές του Συμβουλίου κρίνουν πως οι συγκεκριμένοι πέντε αξιωματικοί πρέπει να ελεγχθούν ποινικά με αναβαθμισμένη κατηγορία και όχι για αυτήν της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που τους αποδίδεται.

Στο βούλευμά τους (αριθμός 1368/22) οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, με πρόεδρο τον Γιώργο Κασσίμη και μέλη τις πρωτοδίκες Θεοδώρα Τραϊανίδου και Νίκη Ρεβύθη, μέσα σε 1.000 σελίδες κάνουν αποτίμηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία και αποφαίνονται για τους 28 κατηγορούμενους.

Το βούλευμα διατάσσει :

Για τους πέντε αξιωματικούς της Πυροσβεστικής να διενεργηθεί περαιτέρω ανάκριση με αναβαθμισμένη κατηγορία που θα αφορά τη θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο.

Την παραπομπή σε δίκη 13 κατηγορουμένων, πρώην περιφερειάρχη, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής και δημάρχους, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια ανάλογα με την εμπλοκή τους, λόγω αρμοδιότητας, σε κάθε στάδιο που επέδρασε στο τραγικό αποτέλεσμα. Δηλαδή στην πρόληψη, κατάσβεση, εκκένωση και διάσωση

Την πλήρη απαλλαγή 10 κατηγορουμένων από την Αστυνομία και αντιδημάρχων.

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι πέντε αξιωματικοί τής Πυροσβεστικής με συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις τους «συνέτειναν στη δημιουργηθείσα κατάσταση κινδύνου που εν τέλει κατέληξε στην απώλεια 103 ανθρώπων».

Οι δικαστές μελέτησαν και αξιολόγησαν, μεταξύ άλλων, και ηχητικά ντοκουμέντα από τα οποία προκύπτει ότι δεν διατέθηκαν τα αναγκαία εναέρια μέρα για την έγκαιρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επίσης τονίζουν ότι παρά την κρισιμότητα της φωτιάς απουσίαζε από τη θέση του ο υπεύθυνος της Πυροσβεστικής για τα εναέρια μέσα και έτσι δεν έδωσε ποτέ εντολή να πετάξουν τα ελικόπτερα. Αναφέρουν παράλληλα ότι έτερος υψηλόβαθμος αξιωματικός αν και είχε λάβει εντολή να μεταβεί στο Μάτι, καθυστέρησε τόσο να πάει στην περιοχή που όταν έφθασε είχαν ήδη αρχίσει οι αναφορές για τους πρώτους νεκρούς.

Οι δικαστές του Συμβουλίου με την απόφαση τους φαίνεται να συμμερίζονται απόλυτα την φράση του ανακριτή της υπόθεσης στο πόρισμα του: "Η αδιαφορία που επιδείχτηκε συναρτώμενη με την αυξημένη ευθύνη των υπαιτίων συνιστά ενδεχόμενο δόλο επίτασης του κινδύνου, στον οποίο βρίσκονταν οι πολίτες, οι οποίοι σε περίπτωση πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή εξαρτώνται φυσικά άμεσα κυρίως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και όχι π.χ. από τον δήμαρχο ή την Αστυνομία, που προφανώς έχουν ευθύνη, αλλά κατώτερου βαθμού και σημασίας"

Με βάση το διατακτικό του βουλεύματος, η δικογραφία θα επιστρέψει στον ανακριτή Αθανάσιο Μαρνέρη προκειμένου να ζητήσει από την Ρισαγγελία την άσκηση ποινικής δίωξης για τους πέντε αξιωματικούς. Εφόσον απαγγελθεί η κατηγορία από την Εισαγγελία τα πρώην στελέχη της Πυροσβεστικής θα κληθούν σε απολογία για την κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο.

