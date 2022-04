Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου: Ο Νάγκελσμαν δέχεται απειλές για τη ζωή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός προπονητής κατήγγειλε ότι δέχεται απειλές κατά της ζωής του μετά τον αποκλεισμό από τη Βιγιαρεάλ!

Απειλές θανάτου αποκάλυψε ότι δέχθηκε ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, μετά την αποκλεισμό της Μπάγερν από τη Βιγιαρεάλ στα προημιτελικά του Champions League. «Ξέρω ότι θα δέχομαι συνεχώς κριτική από παντού, είναι φυσιολογικό και μπορώ να το αντιμετωπίσω. Αλλά, με 450 απειλές θανάτου στο Instagram, είναι λιγότερο εύκολο» δήλωσε ο τεχνικός των Βαυαρών, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του κυριακάτικου (17/4) αγώνα πρωταθλήματος με την Αρμίνια Μπίλεφελντ.

«Αν κάποιοι θέλουν να με σκοτώσουν είναι ένα ζήτημα, αλλά επιτίθενται ακόμη και στη μητέρα μου, που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόλις κλείσουν την τηλεόραση, ξεχνούν την αξιοπρέπειά τους και νομίζουν ότι έχουν δίκιο, που είναι και το χειρότερο» πρόσθεσε εμφανώς ενοχλημένος ο νεαρός προπονητής, που πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον απειλούν.

Τις δύο προηγούμενες ημέρες, ανάλογες απειλές κατήγγειλαν η σύζυγος και ο γιος του αθλητικού διευθυντή της Μπάγερν, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Στην Αγία Σοφία ο Τούρκος Πρόεδρος

“Το Πρωινό” - Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: ο Μάνος Δασκαλάκης και η σύγκρουση των ιατροδικαστών

Παναθηναϊκός: Το ΟΑΚΑ δικό του για... πάντα!