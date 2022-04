Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: “Η Μαλένα δεν πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια”

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 η διευθύντρια του Ογκολογικού Τμήματος του «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύτηκε το κοριτσάκι.



Η μικρή Μαλένα της οικογένειας Δασκαλάκη μόλις 3,5 ετών δεν πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια δηλώνει στον ΑΝΤ1 η διευθύντρια του ογκολογικού τμήματος του «Αγλαΐα Κυριακού» που παρακολουθούσε το παιδί τις εννέα ημέρες που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

«Ο θάνατος ήταν αιφνίδιος και αγνώστου αιτιολογίας. Δυστυχώς ο ιατροδικαστής έγραψε διάγνωση που δεν ευσταθούσε. Εγώ το έστειλα για νεκροψία για την ανεύρεση και διαπίστωση των αιτιών του θανάτου καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη αυτός. Δηλώνω κατηγορηματικά πως το παιδί δεν πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια. Δεν υπήρχε καμία λειτουργική βλάβη στο συκώτι της Μαλένας», είπε χαρακτηριστικά στην Φωτεινή Νάσσου η παιδίατρος ογκολόγος.

Οι εξελίξεις για το θρίλερ της Πάτρας τρέχουν και μαζί οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις επιστημόνων σχετικά με τα αίτια θανάτου της Μαλένας και της Ίριδας.

«Ήταν βέβαιο εξαρχής ότι κάτι δεν είχε πάει καλά και από μεριάς και ιατροδικαστικής επιστήμης και πλέον υπάρχει βεβαιότητα», ανέφερε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

«Το παιδί εγώ το εξέταζα. Είχε τέλεια κλινική και λειτουργική εικόνα μέχρι που κοιμήθηκε. Την 9η ημέρα της χημειοθεραπείας η μικρή έπαιζε στον παιδότοπο του νοσοκομείου, έφαγε καλά και όταν γύρισε στο κρεβάτι της άφησε ξαφνικά την τελευταία της πνοή», ανέφερε ακόμα η παιδίατρος ογκολόγος στον ΑΝΤ1.

Η εξέταση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία οδήγησε στο αμφιλεγόμενο, σύμφωνα με ιατροδικαστές, συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε «ηπατική ανεπάρκεια» με βάση και τα δεδομένα ιστολογικής εξέτασης.

«Ακόμα και παιδιά που κάνουν χρόνια χημειοθεραπεία μπορεί να επηρεάζεται το ήπαρ αλλά έχουν άριστη ηπατική λειτουργία. Η Μαλένα ήταν παιδί μας, ένας άγγελος ένα εξαιρετικά συνεργάσιμο παιδί», πρόσεθεσε ακόμα η παιδίατρος ογκολόγος.

Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα έχουν τα πορίσματα επισημαίνοντας ότι ο χρόνος θα εξαρτηθεί από τις εξετάσεις που θα παραγγελθούν.

Την ίδια ώρα, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήμτα για την ώρα θανάτου της μικρής Ίριδας. Η μητέρα της μικρής, κατηγορούμενη Ρούλα Πισπιρίγκου, δηλώνει ότι το μωρό πέθανε 8 με 9 το πρωί στην κούνια του σπιτιού του στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου η ώρα θανάτου ήταν 11.55, από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων που διακομίστηκε το παιδί στις 21 Μαρτίου 2021.

Στην κριτική που ασκείται στους ιατροδικαστές που έκαναν τη νεκτρομή σε Μαλένα και Ιριδα, παίρνει θέση η ιατροδικαστής Αγγελική Τζιόλα. «Περιμένω την κατάθεση μου έτσι ώστε να απαντήσω σε όλα τα ζητήματα που θα τεθούν από τις αρχές», δήλωσε η Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, Αγγελική Τζιόλα.





